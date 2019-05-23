Общество
Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеровРБК 03:57
Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров. В него вошли 48 детей 20 бизнесменов, каждый из которых унаследует от $21,8 млрд до $2,3 млрд. Лидером рейтинга стал сын президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф, который унаследует почти $22 млрд.
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Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В России в прошлом году погибли или умерли более 400 сотрудников МВД
Больше 400 сотрудников МВД России погибли или умерли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Звездная пара Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу. 23 мая Потап и Каменских поженились. Об этом сообщила певица в своем Instagram.
Обновлено в 06:22
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги конкурса
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересчитали баллы участников, в связи с чем некоторые позиции в итоговом рейтинге были смещены.
Обновлено вчера в 22:57
Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Три поезда застряли в тоннеле московского метро
Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.
Обновлено в 14:27
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова обнаружили наркотики
Обновлено в 11:11
Экономика
На рынок легальной марихуаны выходят бизнесмены из России
До революции Россия была одним из ведущих в мире экспортеров конопляного сырья, а посевы конопли в СССР в 1930-е гг. составляли почти 1 млн га.
Обновлено вчера в 16:56
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Пермском крае обнаружено тело следователя
Тело следователя Следственного комитета по Пермскому краю обнаружено в городе Лысьва. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери
Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако
Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Экономика
Орешкин назвал условия для роста экономики РФ
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что модель, которая обеспечит рост российской экономики не ниже 3%, пока не сформирована.
Обновлено в 14:09
Политика
Первый приговор по делу о неуважении к власти вступил в силу
Закон о неуважении к органам власти, госсимволам и обществу вступил в силу 29 марта.
Обновлено в 10:50
Хоккей
Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал полуфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
Обновлено в 13:51
Политика
Зеленский иронично раскритиковал украинских чиновников
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на форуме интернет-деятелей iForum 2019 раскритиковал коллег, отметив, что политики и высокие технологии — «это два совершенно разных мира».
Обновлено в 10:19
Гаджеты
«Яндекс» презентовал медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Отечественная интернет-компания "Яндекс" представила устройство под названием "Яндекс.Модуль" — подключаемый к телевизору "умный" медиаплеер с голосовым ассистентом "Алиса" на борту.
Обновлено в 07:34
Экономика
«Приватбанк» подал иск в суд США против Коломойского
«Приватбанк», который был национализирован на Украине, подал иск против бывшего владельца кредитного учреждения Игоря Коломойского в США, пишет 23 мая «112 Украина».
Обновлено в 05:22
Баскетбол
НБА представила символические пятерки сезона
Обновлено в 14:28
Политика
The Times: Мэй готовится объявить об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.
Обновлено в 01:14
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Авто
Kia показала салон нового кроссовера
Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией, передает ТАСС. Об этом он заявил перед журналистами в Киеве.
Обновлено в 13:13