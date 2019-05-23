Общество

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеровРБК 03:57

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров. В него вошли 48 детей 20 бизнесменов, каждый из которых унаследует от $21,8 млрд до $2,3 млрд. Лидером рейтинга стал сын президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф, который унаследует почти $22 млрд.
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Сын главы «Лукойла» Юсуф Алекперов возглавил рейтинг богатейших наследников России по версии журнала Forbes

Эхо Москвы08:31

Сын Вагита Алекперова возглавил рейтинг самых богатых наследников по версии Forbes

Интерфакс05:22

Forbes раскрыл состояния детей российских миллиардеров. В списке есть наследники глав уральских компаний

URA.Ru01:29

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров

РБК03:57

Forbes обновил список самых богатых наследников России

Телеканал 360°03:27

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Газета.Ru06:10

Тяжелое наследие: как российские миллиардеры первой волны передают состояния детям

Forbes01:00
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
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Пародия на Наталию Орейро: Полину Гагарину обвинили в плагиате

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Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
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Происшествия

В России в прошлом году погибли или умерли более 400 сотрудников МВД

Больше 400 сотрудников МВД России погибли или умерли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
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Потап и Настя Каменских поженились

Звездная пара Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу. 23 мая Потап и Каменских поженились. Об этом сообщила певица в своем Instagram.
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Общество

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Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Воронеже аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера

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Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересчитали баллы участников, в связи с чем некоторые позиции в итоговом рейтинге были смещены.
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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Три поезда застряли в тоннеле московского метро

Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.
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Происшествия

В квартире экс-министра Абызова обнаружили наркотики

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Экономика

На рынок легальной марихуаны выходят бизнесмены из России

До революции Россия была одним из ведущих в мире экспортеров конопляного сырья, а посевы конопли в СССР в 1930-е гг. составляли почти 1 млн га.
Обновлено вчера в 16:56
Авто

Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа

Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
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Шоу-бизнес

Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери

Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
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Орешкин назвал условия для роста экономики РФ

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что модель, которая обеспечит рост российской экономики не ниже 3%, пока не сформирована.
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Закон о неуважении к органам власти, госсимволам и обществу вступил в силу 29 марта.
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Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал полуфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
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Зеленский иронично раскритиковал украинских чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на форуме интернет-деятелей iForum 2019 раскритиковал коллег, отметив, что политики и высокие технологии — «это два совершенно разных мира».
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Отечественная интернет-компания "Яндекс" представила устройство под названием "Яндекс.Модуль" — подключаемый к телевизору "умный" медиаплеер с голосовым ассистентом "Алиса" на борту.
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«Приватбанк» подал иск в суд США против Коломойского

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.
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Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
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Kia показала салон нового кроссовера

Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
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Зеленский исключил возможность переговоров с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией, передает ТАСС. Об этом он заявил перед журналистами в Киеве.
Обновлено в 13:13
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
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