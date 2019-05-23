Общество

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеровРБК 03:57

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров. В него вошли 48 детей 20 бизнесменов, каждый из которых унаследует от $21,8 млрд до $2,3 млрд. Лидером рейтинга стал сын президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф, который унаследует почти $22 млрд.
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Сын главы «Лукойла» Юсуф Алекперов возглавил рейтинг богатейших наследников России по версии журнала Forbes

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Тяжелое наследие: как российские миллиардеры первой волны передают состояния детям

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Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
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