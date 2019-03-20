Экономика
Forbes составил рейтинг надежных банков РоссииКоммерсантъ 04:33
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк. Четвертое и пятое место рейтинга заняли Сбербанк и ВТБ. В десятку также входят Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), «Нордеа», HSBC и Credit Agricole.
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с чего всё началось
Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что все больше банков обращаются за рейтингами. Этот тренд подтверждается рейтингом надежности банков Forbes.Forbes01:02
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Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело
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ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
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В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
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Мэй попросила ЕС отложить Brexit
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В 2018 году дилеры марки Scania реализовали в России 7 181 единицу техники, этот показатель стал рекордным за всю историю присутствия компании на рынке нашей страны.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы
Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
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ВМФ РФ получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году
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Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
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Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
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Рязанцы принесли подарки младенцу, найденному в мусорном баке
Мужчина и женщина, отказавшиеся представиться, пришли в приемную главного врача ОКПЦ с пакетом новой одежды.
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Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
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Умер народный артист России Анатолий Адоскин
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Юлию Началову похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище
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