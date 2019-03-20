Экономика
Forbes составил рейтинг надежных банков РоссииКоммерсантъ 04:33
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк. Четвертое и пятое место рейтинга заняли Сбербанк и ВТБ. В десятку также входят Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), «Нордеа», HSBC и Credit Agricole.
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с чего всё началось
Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что все больше банков обращаются за рейтингами. Этот тренд подтверждается рейтингом надежности банков Forbes.Forbes01:02
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Авто
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Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны
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Обновлено в 07:19
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Ваенга отменила концерты из-за болезни
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Общество
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Гитарист «Ленинграда» подтвердил новость о роспуске группы
Гитарист российской группировки "Ленинград" Дмитрий Гугучкин подтвердил слова Сергея Шнурова о роспуске музыкального коллектива.
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Общество
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Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 09:25
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Обновлено вчера в 21:26
Армия и оружие
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Политика
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В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
Обновлено в 07:56
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Семеро россиян ограбили обменник на Бали
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Армия и оружие
Военное усиление России вызвало беспокойство в Швеции
Шведские аналитики оказались обеспокоены безопасностью страны из-за усиления Россией оборонного потенциала и возрастающий интерес Китая к Европе и Арктике.
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