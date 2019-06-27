Forbes составил рейтинг лучших вузов РоссииРБК 04:03

По данным рейтингового агентства RAEX, в 2019 году вуз входит в двадцатку лучших учебных заведений России по востребованности выпускников работодателями. Ректор университета Виктор Блажеев считает, что профессионалы в юриспруденции могут быть уверены в своем будущем.

с чего всё началось

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

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Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц.

Общество Госдума приняла закон об упрощении доступа инвалидов к инфраструктуре Законопроектом вносятся изменения в положения КоАП РФ, регулирующие привлечение к административной ответственности за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Экономика Sollers выкупает у Ford за $75 млн 51% нового СП Sollers выкупает у Ford за 75 миллионов долларов 51% нового совместного предприятия и даст этому СП кредит в 30 миллионов долларов на операционную деятельность, следует из сообщения Sollers.

Политика Грузия вошла в период очередного политического противостояния По оценке Ростуризма, общее число жителей России, купивших билеты в Грузию на сроки вплоть до конца 2019 года, составляет порядка 3,5 тыс. человек.

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Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг Москвичам следует выбирать метро или выезжать на машине после 20.00, так как на дорогах ожидаются сложности из-за непогоды и локальных ограничений движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Twitter.

Общество Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала молодых девушек сначала рожать, а потом получать образование, сообщает «Зебра-ТВ».

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Экономика Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России» Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.

Армия и оружие Новые военные разработки представили Путину на форуме «Армия-2019» Президент России Владимир Путин посетил форум «Армия-2019» и посмотрел на проекты, созданные военным инновационным технополисом «Эра».

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Авто Kia раскрыла интерьер нового кроссовера Kia Seltos Как заявили в компании, салон кроссовера разрабатывался с применением высококачественных материалов, а также с учётом пожеланий молодых клиентов, дружащих с техникой.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Общество Три четверти бизнесменов не успели поставить онлайн-кассы к 1 июля «По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ведомства.