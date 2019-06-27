Forbes составил рейтинг лучших российских вузовВести.Ru 03:26

В 2018 году, решив составить рейтинг высших учебных заведений, Forbes поставил перед собой задачу не только оценить качество российского образования, но еще и выяснить, какие вузы выпускают специалистов с предпринимательской жилкой, способных в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической элиты.

с чего всё началось

Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России. Учебные заведения оценивались по трем показателям: качество образования, востребованность выпускников и так называемый фактор Forbes (элитность вуза и доля предпринимателей среди выпускников).

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