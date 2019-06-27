Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузовВести.Ru 03:26
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России. Учебные заведения оценивались по трем показателям: качество образования, востребованность выпускников и так называемый фактор Forbes (элитность вуза и доля предпринимателей среди выпускников).
Читать в источнике
Оценить105
с чего всё началось
В 2018 году, решив составить рейтинг высших учебных заведений, Forbes поставил перед собой задачу не только оценить качество российского образования, но еще и выяснить, какие вузы выпускают специалистов с предпринимательской жилкой, способных в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической элиты.Forbes00:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Политика
В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата
Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Происшествия
Суд продлил арест Арашукову на три месяца
Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:07
Политика
Зеленский обратился к Путину с призывом освободить украинских моряков
Президент Украины добавил, что МИД не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам.
Обновлено в 09:45
Кино
Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»
Обновлено в 08:21
Футбол
Натхо этим летом покинет «Олимпиакос» и станет свободным агентом
Бывший полузащитник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Бибрас Натхо покидает «Олимпиакос».
Обновлено в 10:47
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к Трампу с просьбой о помощи
Житель Тюмени, инвалид II группы, Андрей Романов записал видеообращение к президенту США Дональду Трампу, в котором попросил американского лидера «защитить права и свободы [тюменских] инвалидов, изложенные в декларации и конвенции ООН о правах человека».
Обновлено в 11:53
Футбол
Чернов заменил Тикнизяна в составе ЦСКА на матч с «Краснодаром»
Защитник Никита Чернов выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч Кубка Париматч Премьер против "Краснодара" .
Обновлено в 11:28
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Культура
Почему Теодор Курентзис уходит из Пермского театра
Будущее Пермского оперного театра находится в хороших руках: в прощальном письме Курентзис называет имена директора Андрея Борисова и дирижера Артема Абашева, который, скорее всего, станет худруком оперы, но на первый план выйдет балет, у руля которого останется сподвижник Курентзиса Алексей Мирошниченко – если только роль Кехмана в культуре города не окажется важнее, чем роль куратора стройки.
Обновлено в 11:05
Музыка
Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского
Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
Обновлено в 10:22
Наука
Создано эффективное средство против рака
Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств
Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
Обновлено в 07:31
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Кино
В сети появился трейлер новых «Ангелов Чарли»
В сети появился первый трейлер нового фильма "Ангелы Чарли" о девушках-суперагентах, сообщает ресурс Variety.com.
Обновлено в 10:22
Политика
Грызлов обеспокоен ходом разведения сил в районе Станицы Луганской
Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов выразил обеспокоенность ходом разведения сил в районе Станицы Луганской в связи с информацией о возможном демарше Киева в пятницу.
Обновлено в 10:21
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено в 08:12
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Экономика
Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ
Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.
Обновлено в 11:29
Авто
В Россию возвращаются автомобили Ravon
Модели R3 Nexia и R2 уже в ближайшее время станут доступны для российских покупателей.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 случайно спас коллегу
Обновлено в 02:51
Экономика
ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»
Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
Обновлено в 10:43
Экономика
Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян
Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 08:27
Общество
Первых косаток и белух из тюрьмы отпустили на волю
Обновлено в 05:34
Авто
«Калашников» показал обновленный электромобиль
Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Экономика
Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн
Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено в 10:22
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни
Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
Музыка
Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан в Facebook.
Обновлено вчера в 19:46