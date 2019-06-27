Forbes составил рейтинг лучших российских вузовВести.Ru 03:26

В 2018 году, решив составить рейтинг высших учебных заведений, Forbes поставил перед собой задачу не только оценить качество российского образования, но еще и выяснить, какие вузы выпускают специалистов с предпринимательской жилкой, способных в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической элиты.

с чего всё началось

Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России. Учебные заведения оценивались по трем показателям: качество образования, востребованность выпускников и так называемый фактор Forbes (элитность вуза и доля предпринимателей среди выпускников).

Общество Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.

Интернет Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото.

Происшествия Пассажир снял на видео крушение Ан-24 в Бурятии В инстаграм-аккаунте dtp_irk_ появилась видеозапись, сделанная одним из пассажиров Ан-24, который утром 27 июня совершил жёсткую посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.

Политика Пушков одобрил идею о переносе столицы Украины Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.

Экономика МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников Основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников умер 25 июня в возрасте 47 лет от остановки сердца.

Происшествия МВД раскрыло результаты работы систем распознавания лиц в Москве За два года тестовой работы систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы правоохранительным органам удалось задержать несколько сотен человек, рассказал «Ведомостям» представитель ГУ МВД по Москве.

Авто Яндекс начнет продавать бортовые компьютеры офлайн «Яндекс» начинает продавать свои бортовые компьютеры в розничных магазинах МТС.

Наука Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы За последующие месяцы палеонтологи и антропологи нашли в пещере и в ее ближайших окрестностях огромное число останков древних животных, обитавших в Крыму в последние несколько десятков миллионов лет, а также следы своеобразной "мастерской", в которой древние люди изготавливали орудия труда.

Энергетика Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».

Происшествия Пенсионерку госпитализировали после укуса гадюки в Подмосковье Ну и, разумеется, его обжили змеи. Как позже рассказала сама пострадавшая, гадюка ее укусила, когда женщина потянулась за ягодами.

Происшествия Дмитрий Муратов попросил главу московской полиции возбудить дело по факту нападения на сборщиков подписей Соболь Глава редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов попросил главу московской полиции возбудить дело по факту нападения на сборщиков подписей Любови Соболь.

Футбол Ахметов сменил игровой номер в ЦСКА Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о смене игрового номера и ожиданиях от матча с «Краснодаром» на Кубке Париматч Премьер.

Транспорт Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.

Общество Рабочая неделя в Петербурге закончится штормовым ветром В воскресенье и в начале следующий неделе погода вновь обещает порадовать петербуржцев теплом.

Экономика В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.

Политика Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.

Финансы Госдума приняла поправки к бюджету 2019 года на 265,5 млрд рублей Расходная часть бюджета 2019 года увеличится на 256,5 млрд руб. Соответствующее решение в третьем чтении приняли депутаты Госдумы.

Экономика ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции ЦБ владеет 99,99% «Открытия», но планирует быть его собственником не всегда: согласно стратегии банка, в 2021 г. регулятор планирует продать его акции.

Шоу-бизнес В Москве простились с Аллой Покровской Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.

Происшествия Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.

Происшествия В Самаре задержали напавших на главу местного Росимущества Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в ноябрьском нападении на Айвара Кинжабаева, который ранее занимал пост и.о. территориального управления Росимущества по Москве, а ныне возглавляет управление в Самаре.

Экономика Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России» Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.

Политика Онищенко назвал Меркель «трудным пациентом» из-за очередного приступа Как писал News.ru, ведущий программ о здоровье, главный врач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников заявил, что приступы дрожи всего тела, подобные случившемуся у канцлера Германии Ангелы Меркель, чаще всего не имеют установленной причины.

Происшествия Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе Граждане России не пострадали при взрывах в столице Туниса, сообщили 27 июня в посольстве РФ в этой стране.