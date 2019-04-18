Экономика
Forbes составил рейтинг богатейших бизнесменов РоссииRuNews24.ru 03:46
Топ богатейших российских бизнесменов возглавил крупнейший акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в 24 млрд долларов. На втором месте оказался председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием 21,3 млрд долларов.
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По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.
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Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
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Появился русский трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В Сети опубликован локализованный трейлер первого спин-оффа комедийного боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу».
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Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
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Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
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Политика
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Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
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Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 15:08
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Длина нового кузова Sonata увеличена на 45 мм, колесная база также выросла на 35 мм, а ширина увеличилась на 25 мм.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
В Госдуме назвали неэтичными «намеки» Поклонской о проверках депутатов
Глава комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике Отари Аршба назвал неэтичными сообщения депутата Натальи Поклонской о материалах в отношении коллег, передает корреспондент Федерального агенства новостей.
Обновлено в 09:00
Происшествия
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Оперативники в рамках уголовного дела о клевете по заявлению бизнесмена Алишера Усманова провели обыски по месту жительства корреспондента информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева.
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Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
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Всего несколько месяцев назад звезда шоу «Орел и решка» впервые стала мамой. Телеведущая старается не показывать лицо новорожденного.
Обновлено в 13:30
Общество
Россиянин решил убраться и сжег полтора миллиона рублей
Обновлено в 13:51
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика
В США опубликовали доклад Мюллера
Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:30
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
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Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
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Обновлено в 12:39
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
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Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.
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Как по лицу определить, изменяет ли вам мужчина
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29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
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