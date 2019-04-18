Экономика

Forbes составил рейтинг богатейших бизнесменов РоссииRuNews24.ru 03:46

Топ богатейших российских бизнесменов возглавил крупнейший акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в 24 млрд долларов. На втором месте оказался председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием 21,3 млрд долларов.
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Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

РИА Новости02:45

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Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов

RT на русском02:37

Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

ТАСС02:28

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

РБК01:54
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У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта

По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.
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Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
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Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
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Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом

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Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
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Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Политика

Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»

Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
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Наука

Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 15:08
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Hyundai представила в Нью-Йорке новый седан Hyundai Sonata

Длина нового кузова Sonata увеличена на 45 мм, колесная база также выросла на 35 мм, а ширина увеличилась на 25 мм.
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Глава комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике Отари Аршба назвал неэтичными сообщения депутата Натальи Поклонской о материалах в отношении коллег, передает корреспондент Федерального агенства новостей.
Обновлено в 09:00
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Оперативники в рамках уголовного дела о клевете по заявлению бизнесмена Алишера Усманова провели обыски по месту жительства корреспондента информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева.
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Дочь Навального поступила в Стэнфордский университет

Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная рассказала, что будет учиться в США в один из самых престижных университетов США.
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Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
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Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
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Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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