Экономика

Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов РоссииBFM.ru 03:35

Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes. Состояние Михельсона оценивается в 24 млрд долларов.
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В список 200 богатейших россиян Forbes попали восемь новых бизнесменов

Коммерсантъ02:51

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

РИА Новости02:45

Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов

RT на русском02:37

Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

ТАСС02:28

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

РБК01:54

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Ведомости01:06

В списке не значатся: восемь бизнесменов, выбывших из российского рейтинга Forbes

Forbes02:26
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Экономика

Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85

Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах.
Обновлено вчера в 04:30
Политика

Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны

Зеленский подчеркнул, что сейчас есть широкий спектр возможностей для коммуникации с обществом.
Обновлено в 03:03
Единоборства

NYSAC не выдала лицензию Джарреллу Миллеру. Бой с Джошуа отменен

Атлетическая комиссия Нью-Йорка (NYSAC) отказала в выдаче боксерской лицензии американскому тяжеловесу Джарреллу Миллеру, который 1 июня должен был встретиться с Энтони Джошуа.
Обновлено в 02:13
Авто

Mercedes и Toyota представили свои обновленные внедорожники

Toyota представила обновленный Highlander 2020 года, среднеразмерный семейный внедорожник четвёртого поколения.
Обновлено вчера в 23:16
ЖКХ

Отключение отопления в московских домах планируется в конце апреля

Власти Москвы примут решение об отключении отопления в домах, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс восемь градусов в течение пяти суток, ориентировочно это произойдет в конце апреля - начале мая.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора

На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Политика

Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Авто

Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей

Российскими аналитиками был составлен список регионов страны, которые лидируют по продажам подержанных легковых машин по результатам первого квартала текущего года.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В московском офисе «Росбалта» идут обыски

Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах

Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес

Антон Гусев из «Дома-2» устроил драку в эфире Первого канала

В крутом норове работодателя из скандальной телестройки могли убедиться и зрители Первого канала - Гусев устроил в студии драку с сыном своей бывшей помощницы по дому.
Обновлено в 01:07
Наука

В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник

Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.
Обновлено вчера в 20:24
Спорт

Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно

Обновлено в 03:59
Авто

Hyundai представил свой самый дешевый кроссовер

Компания Hyundai рассекретила свой новый компактный кроссовер Venue, который стал самым маленьким SUV в линейке южнокорейского бренда.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя

Вопреки ожиданиям, большую часть концерта составили композиции последних лет, хотя и прозвучали такие вечные шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон» и, конечно, «Женщина, которая поет», которую зал встретил аплодируя стоя.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии

Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
Обновлено в 02:40
Политика

Путин встретится с президентом Эстонии

Обновлено вчера в 08:59
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом

В Москву с неафишированным визитом приехала американская делегация во главе с советником президента США Дональда Трампа по вопросам России и Евразии, членом совета национальной безопасности страны Фионой Хилл, сообщает «Коммерсант» в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Обновлено вчера в 12:42
Космос

Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли

Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
Обновлено в 01:46
Экономика

Выручка X5 Retail Group в I квартале выросла на 15,3%

Выручка ретейлера X5 Retail Group в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3% и составила 404,1 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

«Роскосмос» приступил к строительству в Казахстане комплекса «Байтерек»

Российская сторона приступила к выполнению своих обязательств по строительству совместного с Казахстаном космического комплекса «Байтерек».
Обновлено вчера в 08:24
Транспорт

Москву избавят от газонных заборов

Interfax-Russia.ru - Заборы вокруг газонов в столичных дворах и на улицах постепенно будут убирать, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 04:09
Происшествия

ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия

Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол

Мать Кокориных написала трогательное обращение к сыновьям

Обновлено в 03:06
Политика

В Совфеде ответили на заявление Болтона о санкциях против ЦБ Венесуэлы

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что новые санкции против Центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.
Обновлено в 04:01
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено вчера в 05:50
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Владимир Сергеевич Лисин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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