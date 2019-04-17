Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов РоссииBFM.ru 03:35
Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes. Состояние Михельсона оценивается в 24 млрд долларов.
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Экономика
Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85
Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны
Зеленский подчеркнул, что сейчас есть широкий спектр возможностей для коммуникации с обществом.
Обновлено в 03:03
Единоборства
NYSAC не выдала лицензию Джарреллу Миллеру. Бой с Джошуа отменен
Атлетическая комиссия Нью-Йорка (NYSAC) отказала в выдаче боксерской лицензии американскому тяжеловесу Джарреллу Миллеру, который 1 июня должен был встретиться с Энтони Джошуа.
Обновлено в 02:13
Авто
Mercedes и Toyota представили свои обновленные внедорожники
Toyota представила обновленный Highlander 2020 года, среднеразмерный семейный внедорожник четвёртого поколения.
Обновлено вчера в 23:16
ЖКХ
Отключение отопления в московских домах планируется в конце апреля
Власти Москвы примут решение об отключении отопления в домах, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс восемь градусов в течение пяти суток, ориентировочно это произойдет в конце апреля - начале мая.
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Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
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Политика
Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Авто
Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей
Российскими аналитиками был составлен список регионов страны, которые лидируют по продажам подержанных легковых машин по результатам первого квартала текущего года.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Антон Гусев из «Дома-2» устроил драку в эфире Первого канала
В крутом норове работодателя из скандальной телестройки могли убедиться и зрители Первого канала - Гусев устроил в студии драку с сыном своей бывшей помощницы по дому.
Обновлено в 01:07
Наука
В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник
Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.
Обновлено вчера в 20:24
Спорт
Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно
Обновлено в 03:59
Авто
Hyundai представил свой самый дешевый кроссовер
Компания Hyundai рассекретила свой новый компактный кроссовер Venue, который стал самым маленьким SUV в линейке южнокорейского бренда.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя
Вопреки ожиданиям, большую часть концерта составили композиции последних лет, хотя и прозвучали такие вечные шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон» и, конечно, «Женщина, которая поет», которую зал встретил аплодируя стоя.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии
Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
Обновлено в 02:40
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии
Обновлено вчера в 08:59
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву с неафишированным визитом приехала американская делегация во главе с советником президента США Дональда Трампа по вопросам России и Евразии, членом совета национальной безопасности страны Фионой Хилл, сообщает «Коммерсант» в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Обновлено вчера в 12:42
Космос
Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли
Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
Обновлено в 01:46
Экономика
Выручка X5 Retail Group в I квартале выросла на 15,3%
Выручка ретейлера X5 Retail Group в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3% и составила 404,1 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
«Роскосмос» приступил к строительству в Казахстане комплекса «Байтерек»
Российская сторона приступила к выполнению своих обязательств по строительству совместного с Казахстаном космического комплекса «Байтерек».
Обновлено вчера в 08:24
Транспорт
Москву избавят от газонных заборов
Interfax-Russia.ru - Заборы вокруг газонов в столичных дворах и на улицах постепенно будут убирать, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 04:09
Происшествия
ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия
Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
Мать Кокориных написала трогательное обращение к сыновьям
Обновлено в 03:06
Политика
В Совфеде ответили на заявление Болтона о санкциях против ЦБ Венесуэлы
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что новые санкции против Центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.
Обновлено в 04:01
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено вчера в 05:50