Не растут и оценки активов российских предпринимателей — по сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти богатейших семей практически не изменилось, увеличилось всего на $300 млн, до $25,3 млрд. Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых.

с чего всё началось

Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России. «Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых», — указано в тексте. Отмечается, что при этом состояние Гуцериевых снизилось с $5,97 млрд до $5,65 млрд.

Происшествия В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.

Политика Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8 Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.

Политика На МАКС показали уникальный Су-47 На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.

Общество Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».

Технологии РЖД протестировали беспилотную «Ласточку» «Российские железные дороги» впервые показали беспилотный электропоезд «Ласточка», который автоматически затормозил перед манекеном на путях, изображающим человека.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Общество Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).

Космос К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.

Гаджеты Сбербанк готовит к выпуску собственную «умную» колонку В следующем году Сбербанк может представить собственную умную колонку, сообщает портал РБК.

Политика Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.

Происшествия Бастрыкин отправил на скамью подсудимых бывшего свердловского судью Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Свердловской области в отставке Олега Гаврюшина, который обвиняется в покушении на взятку в особо крупном размере, сообщает Центральный аппарат СКР.

Здоровье Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.

Политика Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В центре Москвы у бизнесмена украли часы за два миллиона рублей Наручные часы за два миллиона рублей украл неизвестный из квартиры бизнесмена в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.