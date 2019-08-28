Экономика

RT на русскомRT на русскомForbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России. «Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых», — указано в тексте. Отмечается, что при этом состояние Гуцериевых снизилось с $5,97 млрд до $5,65 млрд.
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с чего всё началось

10 богатейших семейных кланов России — 2019

Не растут и оценки активов российских предпринимателей — по сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти богатейших семей практически не изменилось, увеличилось всего на $300 млн, до $25,3 млрд. Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых.
Forbes00:21

Подробнее о событии

Журнал Forbes назвал богатейшие семьи России

Газета.Ru03:38

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском03:20

Forbes назвал самые богатые российские семьи

РИА Новости01:32

Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

РБК02:49

Forbes опубликовал десятку богатейших семейных кланов России

URA.Ru01:45

Названы богатейшие семьи России

Lenta.ru02:56

Сервелат на миллиард: как совладельцы «Черкизово» стали одной из богатейших семей России

Forbes01:14
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Происшествия

В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину

Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:14
Происшествия

В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие

Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Политика

Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Происшествия

На Украине из-за обвала жилого дома погибли два человека

ТАСС 02:13
Политика

На МАКС показали уникальный Су-47

На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде

РБК 03:03
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян

Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Общество

Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд

Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:40
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия

В ФРГ нашли «след Кадырова» в убийстве бывшего чеченского боевика

Немецкая полиция, генпрокуратура и контрразведка ФРГ расследуют загадочное убийство в центре Берлина.
Комсомольская правда вчера в 11:00
Происшествия

Лица 16 детей покрылись волосами после приема лекарства от язвы

После прекращения приема препарата признаки гипертрихоза у детей начали уменьшаться.
МТВ онлайн вчера в 15:27
Происшествия

Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение

Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Технологии

РЖД протестировали беспилотную «Ласточку»

«Российские железные дороги» впервые показали беспилотный электропоезд «Ласточка», который автоматически затормозил перед манекеном на путях, изображающим человека.
Известия 03:22
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Авто

В России показали вертолет «Ансат» в стиле Aurus

Холдинг «Вертолеты России» Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) презентовал вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности.
NewInform вчера в 06:27
Общество

Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян

Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Космос

К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни

Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Гаджеты

Сбербанк готовит к выпуску собственную «умную» колонку

В следующем году Сбербанк может представить собственную умную колонку, сообщает портал РБК.
Sostav.ru 02:00
Авто

Складной электроскутер Hyundai получил запас хода в 20 км

Актуальные Новости вчера в 12:13
Политика

Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01
Авто

Определен средний возраст автовладельцев в РФ

Волга-Медиа вчера в 23:10
Происшествия

Бастрыкин отправил на скамью подсудимых бывшего свердловского судью

Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Свердловской области в отставке Олега Гаврюшина, который обвиняется в покушении на взятку в особо крупном размере, сообщает Центральный аппарат СКР.
Европейско-Азиатские новости 03:38
Футбол

Неймар снялся в криминальном сериале

News.ru 03:00
Музыка

Билли Айлиш проспала премию MTV в Москве

Газета.Ru вчера в 14:49
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Транспорт

Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки

Газета.Ru 01:32
Политика

Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Происшествия

В центре Москвы у бизнесмена украли часы за два миллиона рублей

Наручные часы за два миллиона рублей украл неизвестный из квартиры бизнесмена в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 03:42
Футбол

РПЛ назвала самый посещаемый матч 7-го тура

Российская премьер-лига назвала тройку самых посещаемых матчей прошедшего тура.
Sportbox.RU 02:46
Экономика

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Как работают Яндекс.Новости?
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Минтимер Шарипович Шаймиев
Политик
Советский и российский государственный и политический деятель. Первый Президент Татарстана с 12 июня 1991 по 25 марта 2010. Государственный советник Татарстана с 26 апреля 2010. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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