Экономика
RT на русскомForbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России. «Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых», — указано в тексте. Отмечается, что при этом состояние Гуцериевых снизилось с $5,97 млрд до $5,65 млрд.
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с чего всё началось
Не растут и оценки активов российских предпринимателей — по сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти богатейших семей практически не изменилось, увеличилось всего на $300 млн, до $25,3 млрд. Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых.Forbes00:21
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Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:14
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Общество
Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд
Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:40
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
В ФРГ нашли «след Кадырова» в убийстве бывшего чеченского боевика
Немецкая полиция, генпрокуратура и контрразведка ФРГ расследуют загадочное убийство в центре Берлина.
Комсомольская правда вчера в 11:00
Происшествия
Лица 16 детей покрылись волосами после приема лекарства от язвы
После прекращения приема препарата признаки гипертрихоза у детей начали уменьшаться.
МТВ онлайн вчера в 15:27
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Технологии
РЖД протестировали беспилотную «Ласточку»
«Российские железные дороги» впервые показали беспилотный электропоезд «Ласточка», который автоматически затормозил перед манекеном на путях, изображающим человека.
Известия 03:22
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Авто
В России показали вертолет «Ансат» в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России» Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) презентовал вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности.
NewInform вчера в 06:27
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Гаджеты
Сбербанк готовит к выпуску собственную «умную» колонку
В следующем году Сбербанк может представить собственную умную колонку, сообщает портал РБК.
Sostav.ru 02:00
Авто
Складной электроскутер Hyundai получил запас хода в 20 км
Актуальные Новости вчера в 12:13
Политика
Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу
Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01
Авто
Определен средний возраст автовладельцев в РФ
Волга-Медиа вчера в 23:10
Происшествия
Бастрыкин отправил на скамью подсудимых бывшего свердловского судью
Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Свердловской области в отставке Олега Гаврюшина, который обвиняется в покушении на взятку в особо крупном размере, сообщает Центральный аппарат СКР.
Европейско-Азиатские новости 03:38
Футбол
Неймар снялся в криминальном сериале
News.ru 03:00
Музыка
Билли Айлиш проспала премию MTV в Москве
Газета.Ru вчера в 14:49
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Происшествия
В центре Москвы у бизнесмена украли часы за два миллиона рублей
Наручные часы за два миллиона рублей украл неизвестный из квартиры бизнесмена в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 03:42
Футбол
РПЛ назвала самый посещаемый матч 7-го тура
Российская премьер-лига назвала тройку самых посещаемых матчей прошедшего тура.
Sportbox.RU 02:46
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45