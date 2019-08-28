Экономика

RT на русскомRT на русскомForbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России. «Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых», — указано в тексте. Отмечается, что при этом состояние Гуцериевых снизилось с $5,97 млрд до $5,65 млрд.
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с чего всё началось

10 богатейших семейных кланов России — 2019

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.
Forbes00:21

Подробнее о событии

Журнал Forbes назвал богатейшие семьи России

Газета.Ru03:38

Сервелат на миллиард: как совладельцы «Черкизово» стали одной из богатейших семей России

Forbes01:14

Названы богатейшие семьи России

Lenta.ru02:56

Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

РБК02:49

Forbes опубликовал десятку богатейших семейных кланов России

URA.Ru01:45

Forbes назвал самые богатые российские семьи

РИА Новости01:32

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском03:20
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Происшествия

12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске

Газета.Ru 02:17
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Общество

Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях

Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
REGNUM вчера в 16:54
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Наука

Физики провели первый успешный эксперимент по квантовой телепортации

Ugpressa.ru 00:19
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие

Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках», — говорится в ответе Генштаба на запрос телерадиокомпании.
РБК вчера в 17:27
Общество

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Политика

Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией

Украинский предприниматель Игорь Коломойский дал интервью изданию «Цензор.нет», в котором описал свое отношение к президенту страны Владимиру Зеленскому.
РБК 02:19
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде

В одном из цехов судостроительного завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошел пожар, два человека погибли.
РБК 03:03
Наука

Крупный мозг и длинный кишечник оказались эволюционными конкурентами

Что любопытно, в суровых и требовательных условиях полярных широт промежуточные варианты практически исчезают, птицы с мозгом и кишечником средних размеров здесь уже не встречаются либо вынуждены полагаться на постоянные миграции.
Naked Science 25 августа в 14:02
Происшествия

Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение

Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Культура

Казахский певец исполнил мечту тяжелобольной девочки из Казани

БИЗНЕС Online 03:41
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Музыка

Билли Айлиш проспала церемонию вручения MTV Video Music Awards

Хит певицы Bad Guy победили в трех номинациях. Американская певица Билли Айлиш пропустила церемонию награждения MTV Video Music Awards.
Piter.tv 03:43
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Технологии

Telegram тайно готовится выпустить криптовалюту

Владельцы мессенджера Telegram тайно планируют выпустить собственную криптовалюту.
VSE42 Новости вчера в 23:33
Политика

Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Футбол

Неймар снялся в популярном испанском сериале

Soccer.ru вчера в 23:57
Происшествия

Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд

Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:40
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом

Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Общество

В Заводском районе могут построить тоннель и очистить пруд

Проходя по скверу имени Марины Расковой, Володин предложил главе Саратова Михаилу Исаеву продумать вопрос с очисткой пруда и его благоустройством.
Четвертая Власть 03:28
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом

Газета.Ru 02:33
Культура

Создание культурного кластера на заводе Шпагина будет курировать новое учреждение

Business Class (Пермь) вчера в 23:21
Политика

Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия вчера в 06:28
Космос

К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни

Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 12 копеек – до 66,19 рубля, курс евро поднялся на 21 копейку, составив 73,5 рубля.
Взгляд.ру вчера в 03:09
Транспорт

Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки

Газета.Ru 01:32
Политика

Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым

РИА Новости 02:41
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Политик
Советский и российский государственный и политический деятель. Первый Президент Татарстана с 12 июня 1991 по 25 марта 2010. Государственный советник Татарстана с 26 апреля 2010. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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