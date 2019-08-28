Экономика
RT на русскомForbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России. «Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых», — указано в тексте. Отмечается, что при этом состояние Гуцериевых снизилось с $5,97 млрд до $5,65 млрд.
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5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.Forbes00:21
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Авто
Названы топ-10 марок по объему импорта легковых автомобилей в России
В первом полугодии этого года на долю марки Toyota пришлось 19% от всего объема легковых авто (как новых, так и подержанных), которые были импортированы юридическими лицами в РФ.
Тарантас Ньюс 08:57
Происшествия
В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
RT на русском 10:00
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Общество
Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа
Мэрия Москвы подала апелляцию на решение Тверского суда, который 26 августа признал незаконным отказ согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа.
Интерфакс вчера в 09:55
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Политика
Украинский суд освободил Кирилла Вышинского
Lenta.ru 06:28
Происшествия
В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку
КП - Кубань 26 августа в 09:08
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Шоу-бизнес
Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах
Вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, предложил привлекать к пропаганде безопасности на дорогах лидеров общественного мнения, в пример он привел аккаунты телеведущей и певицы Ольги Бузовой в соцсетях.
РИА Новости 10:02
Происшествия
На Украине неизвестные в прямом эфире напали на журналистов
В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.
REGNUM 07:33
Политика
Захарова прокомментировала ситуацию с сенаторами США
На брифинге Мария Захарова прокомментировала ситуацию с американскими сенаторами.
The Moscow Post 09:36
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Общество
Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Экономика
Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России
Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов.
РБК 10:04
Транспорт
Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки
Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.
Известия 00:59
Игры
Telltale Games решили возродить — с закрытия не прошло и года
По словам Оттили, новая студия планирует продолжать некоторые сериалы, поэтому у поклонников «Волка» вновь появилась надежда на второй сезон, который в прошлом году отменили незадолго до закрытия компании.
Игромания.ру 08:47
Происшествия
Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек
Российская газета 08:13
Армия и оружие
Россия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35
Военное обозрение 07:27
Общество
ГИБДД предложила изучать в школах автомобильное дело
ГИБДД предлагает ввести в школах уроки по автомобильному делу, заявил на заседании правительственной комиссии глава Госавтоинспекции Михаил Черников, передает «РИА Новости».
РБК 09:52
Политика
Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
RT на русском 08:39
Политика
Пушков подтвердил слова Макрона о конце гегемонии Запада
Заявление по поводу гегемонии Запада Макрон сделал в ходе своего выступления на совещании послов республики.
ПолитРоссия вчера в 13:43
Политика
Дмитрий Песков прокомментировал зарплаты тагильских хирургов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что медики должны получать зарплату не ниже средней по региону.
ТагилСити.ру 07:59
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Общество
Навальный нашел у Беглова квартиру в Москве за 150 млн рублей
Среди имущества врио губернатора Петербурга Александра Беглова оппозиционер обнаружил элитную квартиру в центре Москвы за 150 млн рублей, которую тот купил в 2013 году.
МР7.ру 09:52
Футбол
Агент Фернандеша прокомментировал интерес со стороны «Краснодара»
Паулу Барбоза, агент бывшего полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, не стал отрицать интерес к игроку со стороны «Краснодара».
ProstoProSport 07:36
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Транспорт
Утверждена стоимость проезда на Московских центральных диаметрах
Минимальная стоимость разовой поездки на Московских центральных диаметрах (МЦД) в центре столицы будет равна стоимости поездки на других видах общественного транспорта по карте «Тройка», то есть 38 рублям по состоянию на 2019 год.
Мослента вчера в 12:21
Шоу-бизнес
Мама Тимати сделала аборт в 16 лет
Мама Тимати активно ведет микроблог, в котором рассказывает разные истории из своей жизни.
StarHit.ru 08:00
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53