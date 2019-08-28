Экономика
RT на русскомForbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России. «Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых», — указано в тексте. Отмечается, что при этом состояние Гуцериевых снизилось с $5,97 млрд до $5,65 млрд.
Читать в источнике
Оценить342
с чего всё началось
5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.Forbes00:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:23, Вашингтон
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
РИА Новости 06:49
Политика
Дмитрий Песков прокомментировал зарплаты тагильских хирургов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что медики должны получать зарплату не ниже средней по региону.
ТагилСити.ру 07:59
Происшествия
Жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда
Двоих жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 05:11
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия
На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Политика
Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.
РИА Новости 08:22
Футбол
«Матч ТВ» назначил комментаторов на дерби «Спартак» – «Зенит»
Ведущим назначен комментатор Дмитрий Шнякин.
ProstoProSport 07:30
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru вчера в 03:16
Культура
На Дону готовятся к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I
Всего на Дону запланировано более 450 мероприятий.
Правительство Ростовской области 06:27
Общество
Любовь Соболь заявила об акции в центре Москвы 31 августа
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь намерена провести 31 августа шествие в центре Москвы.
Собеседник 07:06
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие
ВМС Украины сообщили о заходе своего корабля в зону российских учений
iReactor 26 августа в 23:42
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Авто
Новый BMW X6 покрасят в светопоглощающий цвет
Представители компании BMW сообщили, что во время Франкфуртского автосалона их автомобиль модели X6 предстанет перед зрителями в весьма необычном цвете.
Daily-Motor.Ru 07:34
Политика
Кремль назвал поездку Болтона в Белоруссию внутренним делом Минска
Кремль расценивает визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию как внутреннее дело Минска.
РБК 07:21
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Политика
Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украине следует снять с России часть санкций, которые были введены из-за сложившейся ситуации вокруг Донбасса.
Газета.Ru 06:55
Авто
Новые автомобили Hyundai получат электросамокаты
Компания Hyundai представила складной электрический самокат, который входить в комплектацию новых автомобилей марки.
UfaTime.ru 04:14
Армия и оружие
Правительственные силы Йемена вернули контроль над городом Аден
Лояльные международно признанному правительству Йемена формирования полностью вернули контроль над портовым городом Аден - временной столицей страны.
ТАСС 08:07
Происшествия
Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек
Российская газета 08:13
Общество
Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за ливня
Во Владивостоке 28 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в сообщении администрации города.
Коммерсантъ 07:46
Политика
ОПГ Навального организовала фабрику политкомпромата в Петербурге
Обнаруженная в Санкт-Петербурге подпольная редакция по подготовке фейковых материалов может принадлежать структурам скандального блогера Алексея Навального.
iReactor вчера в 09:05
Гаджеты
Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку
Источники издания рассказали, что Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, презентация которой состоится не ранее следующего года.
Retailer.ru 07:38
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Шоу-бизнес
Седокова повеселилась на концерте Билли Айлиш со старшей дочкой
Телепрограмма 07:00
Экономика
На рекультивацию свалок в Подмосковье требуется около 25 млрд рублей
Московской области понадобится около 25 млрд руб. на рекультивацию мусорных полигонов, заявил зампредседателя правительства, министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.
Коммерсантъ 07:38
Космос
SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, аппарат Starhopper вертикально поднялся и плавно сел после короткого полета, компания вела прямую трансляцию теста.
РИА Новости вчера в 18:29
Футбол
«Краснодар» второй раз проиграл «Олимпиакосу»
Свободная Пресса вчера в 17:02