Экономика

RT на русскомRT на русскомForbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России. «Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых», — указано в тексте. Отмечается, что при этом состояние Гуцериевых снизилось с $5,97 млрд до $5,65 млрд.
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с чего всё началось

10 богатейших семейных кланов России — 2019

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.
Forbes00:21

Подробнее о событии

Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

РБК02:49

Топ-10: Forbes назвал самые богатые семьи России

Газета.Ru05:52

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАСС04:30

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском03:20

Экономист раскрыл, почему семья владельца «Мираторга» оказалась в списке богатейших в России

URA.Ru07:39

Forbes назвал самые богатые семьи России

РИА Новости01:32

Сервелат на миллиард: как совладельцы «Черкизово» стали одной из богатейших семей России

Forbes01:35
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

РИА Новости 06:49
Политика

Дмитрий Песков прокомментировал зарплаты тагильских хирургов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что медики должны получать зарплату не ниже средней по региону.
ТагилСити.ру 07:59
Происшествия

Жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда

Двоих жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 05:11
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия

На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»

В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Политика

Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.
РИА Новости 08:22
Футбол

«Матч ТВ» назначил комментаторов на дерби «Спартак» – «Зенит»

Ведущим назначен комментатор Дмитрий Шнякин.
ProstoProSport 07:30
Экономика

В России зафиксировали рост уровня бедности

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Происшествия

В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой

Pravda.Ru вчера в 03:16
Культура

На Дону готовятся к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I

Всего на Дону запланировано более 450 мероприятий.
Правительство Ростовской области 06:27
Общество

Любовь Соболь заявила об акции в центре Москвы 31 августа

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь намерена провести 31 августа шествие в центре Москвы.
Собеседник 07:06
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие

ВМС Украины сообщили о заходе своего корабля в зону российских учений

iReactor 26 августа в 23:42
Происшествия

Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Авто

Новый BMW X6 покрасят в светопоглощающий цвет

Представители компании BMW сообщили, что во время Франкфуртского автосалона их автомобиль модели X6 предстанет перед зрителями в весьма необычном цвете.
Daily-Motor.Ru 07:34
Политика

Кремль назвал поездку Болтона в Белоруссию внутренним делом Минска

Кремль расценивает визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию как внутреннее дело Минска.
РБК 07:21
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Политика

Коломойский призвал снять с России часть санкций

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украине следует снять с России часть санкций, которые были введены из-за сложившейся ситуации вокруг Донбасса.
Газета.Ru 06:55
Авто

Новые автомобили Hyundai получат электросамокаты

Компания Hyundai представила складной электрический самокат, который входить в комплектацию новых автомобилей марки.
UfaTime.ru 04:14
Армия и оружие

Правительственные силы Йемена вернули контроль над городом Аден

Лояльные международно признанному правительству Йемена формирования полностью вернули контроль над портовым городом Аден - временной столицей страны.
ТАСС 08:07
Происшествия

Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек

Российская газета 08:13
Общество

Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за ливня

Во Владивостоке 28 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в сообщении администрации города.
Коммерсантъ 07:46
Политика

ОПГ Навального организовала фабрику политкомпромата в Петербурге

Обнаруженная в Санкт-Петербурге подпольная редакция по подготовке фейковых материалов может принадлежать структурам скандального блогера Алексея Навального.
iReactor вчера в 09:05
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Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку

Источники издания рассказали, что Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, презентация которой состоится не ранее следующего года.
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Политика

Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
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Седокова повеселилась на концерте Билли Айлиш со старшей дочкой

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Экономика

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ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа

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SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper

Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, аппарат Starhopper вертикально поднялся и плавно сел после короткого полета, компания вела прямую трансляцию теста.
РИА Новости вчера в 18:29
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«Краснодар» второй раз проиграл «Олимпиакосу»

Свободная Пресса вчера в 17:02
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Советский и российский государственный и политический деятель. Первый Президент Татарстана с 12 июня 1991 по 25 марта 2010. Государственный советник Татарстана с 26 апреля 2010. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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