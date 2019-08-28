5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.

с чего всё началось

Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России. «Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых», — указано в тексте. Отмечается, что при этом состояние Гуцериевых снизилось с $5,97 млрд до $5,65 млрд.

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