Экономика
RT на русскомForbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России. «Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых», — указано в тексте. Отмечается, что при этом состояние Гуцериевых снизилось с $5,97 млрд до $5,65 млрд.
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5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.Forbes00:21
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Политика
Эрдоган оценил новейший российский истребитель Су-57
Газета.Ru вчера в 06:53
Политика
Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»
Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
REGNUM 09:01
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Авто
Toyota и Suzuki создадут альянс
RT на русском 05:27
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Единоборства
Копылов выступит на турнире UFC в Москве
Российский боец ММА Роман Копылов выступит на турнире UFC в Москве 9 ноября. Об этом сообщил менеджер бойца Александр Скаредин.
Спорт-Экспресс 09:01
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Политика
Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией
Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.
Взгляд.ру 26 августа в 22:03
Политика
Названа доля довольных шагами Зеленского украинцев
В южных регионах Украины Зеленского поддерживает наименьшая доля населения — 48 процентов.
Lenta.ru 08:14
Экономика
Медведев призвал сохранить бюджет социально ориентированным
На первом совещании речь пошла о параметрах бюджета в части социальной сферы.
Российская газета 08:56
Авто
Китайский JAC привезет в Россию два новых кроссовера
Как уточнил портал «Китайские автомобили», речь идет о двух кроссоверах – JAC S4 и JAC S7, причем в Россию должен приехать среднеразмерый S7, который сейчас проходит сертификацию.
Автоновости дня 02:26
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Общество
В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей
"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.
Интерфакс 08:34
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Политика
Симоньян рассказала о разговоре с Вышинским
Известия 07:32
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей
Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
RT на русском 09:04
Экономика
Минэкономразвития ждет снижения роста доходов россиян
Уточняется, что ранее прогнозировали рост в 1%. При этом к 2024 году показатель, как ожидается, увеличится до 2,4%. Как писала «Мойка78», ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность состоянием доходов россиян.
Мойка78 26 августа в 23:21
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Космос
Зонд «Хаябуса-2» упаковал образцы астероидных пород
Специалисты сообщили, что японский космический аппарат «Хаябуса-2» уже завершил процесс упаковки образцов астероидных пород в капсулу для отправки на Землю.
Rusargument 02:12
Армия и оружие
Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными
Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».
Lenta.ru 09:08
Технологии
В электронные паспорта предложили установить сим-карты
Сотовые операторы предложили установить в электронные паспорта, которые планируют ввести в России, технологию Mobile ID.
UfaTime.ru 02:12
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Политика
Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.
Аргументы недели 00:57
Происшествия
В Харьковской области избили журналиста канала «112 Украина»
Неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112 Украина", которая снимала сюжет о хищении леса в населенном пункте Золочев Харьковской области, и избили журналиста Олега Решетняка.
РИА Новости 07:47
Финансы
Банк России повысил на 29 августа курс доллара до 66,41 рубля
Банк России установил на 29 августа официальный курс доллара на уровне 66,4127 рубля, что на 15,19 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:52
Авто
«АвтоВАЗ» сократит производство автомобилей
ГЛАС.RU 02:43
Наука
600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность
Пересмотреть временные рамки фаз менструального цикла решили специалисты из компании Natural Cycles под руководством Джонатана Булла (Jonathan Bull): для этого они проанализировали данные о 612613 менструальных циклах, собранных с помощью их приложения для определения фертильности (всего в выборку попали данные 124648 женщин).
N+1 вчера в 11:00
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Происшествия
СК проверит данные об издевательстве над инвалидом в Орловской области
Российская газета 08:05