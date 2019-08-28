Экономика
RT на русскомForbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России. «Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых», — указано в тексте. Отмечается, что при этом состояние Гуцериевых снизилось с $5,97 млрд до $5,65 млрд.
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5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.Forbes00:21
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Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Авто
Toyota и Suzuki создадут альянс
RT на русском 05:27
Армия и оружие
ВСУ обстреляли исправительную колонию и рынок в Горловке
Территория исправительной колонии и рынок в Горловке подверглись обстрелам со стороны украинских карателей, есть попадания.
ИА Новороссия 04:13
Общество
На портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля
Например, ведение единого реестра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий, то есть полный трекинг владения автомобилем.
Известия 10:29
Кино
Вышел трейлер «Прачечной» с Мэрил Стрип и Антонио Бандерасом
Главные роли в фильме исполнили Мэрил Стрип, Гэри Олдман и Антонио Бандерас. Автором сценария выступил Скотт З. Бёрнс.
Культуромания 11:07
Происшествия
Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки
Газета.Ru вчера в 21:21
Технологии
Названа приблизительная стоимость поездки на аэротакси в Москве
Пятнадцатиминутный полет на аэротакси в Москве обойдется примерно в 3 тыс. рублей, сообщил гендиректор «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолеты России») Александр Охонько в среду, 28 августа.
Известия 10:57
Политика
В Кремле не выдвигают условия для саммита «нормандской четверки»
В Кремле не выдвигают условия для саммита "нормандской четверки", все четыре лидера за проведение такой встречи, но сперва должны пообщаться их помощники и подготовить фундамент к саммиту.
Российская газета 07:25
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
РИА Новости 10:35
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Кино
Опубликован первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
В сеть слили первый тизер новой картины Кристофера Нолана «Довод».
Киноафиша России 09:15
Происшествия
Ан-2 совершил жесткую посадку в поле под Курском
Самолет Ан-2 зацепил крону дерева и совершил жесткую посадку в Курской области, пилот не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:00
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Энергетика
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за первое полугодие выросла на 19,6%
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 330,48 млрд руб. против 276,38 млрд руб. годом ранее, продемонстрировав рост на 19,6%. Об этом говорится в отчете компании за указанный период, опубликованном на ее сайте.
РБК 11:24
Происшествия
На западе Москвы автомобиль насмерть сбил ребенка
Маленькая девочка погибла под колесами автомобиля на улице Минской в Москве, сообщили в столичном управлении госавтоинспекции.
РИА Новости 10:39
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Транспорт
Проезд в электричках может подешеветь в несколько раз
Как следует из презентации тарифов, размещенных на сайте МЦД, эта сумма будет включать в себя и проезд внутри зоны «Центральная», то есть за 45 рублей можно будет проехать по всему диаметру — от Одинцово до Лобни или от Нахабино до Подольска, не доплачивая за пересечение границ тарифных зон «Пригород» и «Центральная».
Инфопортал Зеленограда 08:47
Общество
В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей
"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.
Интерфакс 08:34
Происшествия
Экс-главу Минздрава Украины Богатыреву отправили под арест
Суд избрал Богатыревой меры пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен Экс-министр здравоохранения будет содержаться под стражей как минимум до 21 октября включительно.
REGNUM 11:24
Общество
Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия вчера в 11:26
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Наука
Оптимизм положительно влияет на продолжительность жизни
Американские ученые установили связь между продолжительностью жизни и оптимизмом.
Политическая Экспертиза вчера в 22:03
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Общество
Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей
Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
ТАСС 07:51
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50