Экономика
iReactorForbes составил новый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых богатых семей России. Первое место заняла семья Гуцериевых. Отмечается, что их состояние немного уменьшилось с 5,97 миллиарда долларов до 5,65 миллиарда.
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5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.Forbesвчера в 00:21
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Семья миллиардера Михаила Гуцериева сохранила лидерство в списке богатейших в России
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