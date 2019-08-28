Экономика

iReactoriReactorForbes составил новый рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых богатых семей России. Первое место заняла семья Гуцериевых. Отмечается, что их состояние немного уменьшилось с 5,97 миллиарда долларов до 5,65 миллиарда.
Читать в источнике
Комментировать369
с чего всё началось

10 богатейших семейных кланов России — 2019

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.
Forbesвчера в 00:21

Подробнее о событии

Семья миллиардера Михаила Гуцериева сохранила лидерство в списке богатейших в России

Эхо Москвывчера в 16:02

Forbes опубликовал десятку богатейших семейных кланов России

URA.Ruвчера в 01:45

Forbes назвал самые богатые семьи России

РИА Новостивчера в 01:32

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русскомвчера в 03:20

Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

РБКвчера в 02:49

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАССвчера в 04:30

Сервелат на миллиард: как совладельцы «Черкизово» стали одной из богатейших семей России

Forbesвчера в 01:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
Происшествия

В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек

ТАСС 01:46
Политика

В Кремле рассказали о контактах по обмену между Россией и Украиной

Существуют определённые контакты по подготовке к обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:58
Происшествия

В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь

Московский Комсомолец 05:08
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
Политика

Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
Lenta.ru 05:10
Происшествия

Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Известия 01:49
Политика

Верховная рада нового созыва соберется на первое заседание

ТАСС вчера в 17:03
Музыка

Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи

"Король российской эстрады" Филипп Бедросович Киркоров отличился на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Российская газета 04:23
Культура

Драматург подтвердил смерть Александра Числова

Газета.Ru 05:41
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами

В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Политика

МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Экономика

Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров

Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика

На российские самолеты МС-21 нашелся первый иностранный заказчик

Выпускающая первый российский ближне-среднемагистральный самолет МС-21 корпорация «Иркут» подписала соглашение о намерениях на поставку 10 лайнеров с казахстанской авиакомпании Bek Air.
Ридус вчера в 15:42
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Игры

Blizzard подала в суд на разработчиков китайского клона Warcraft

Blizzard Entertainment подала иск против китайской компании Sina Games, которая использовала элементы из франшизы Warcraft в своей мобильной игре Glorious Saga.
CyberSport.ru 02:33
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Авто

BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6

BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe 27 августа в 23:22
Футбол

«Спартак» сыграет ответный матч с «Брагой» в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
REGNUM 04:54
Здоровье

На Кубани врачи спасли девушку с опухолью языка

Жизнь девушке удалось спасти благодаря ранней диагностике в поликлинике, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Кубань 24 00:15
Энергетика

Польша договорилась продавать закупаемый у США газ Украине

Польша договорилась продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который страна закупает у США.
RT на русском 05:34
Шоу-бизнес

Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера

Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Автоспорт

Гран-при России «Формулы-1» в 2020 году пройдет 27 сентября

"Формула-1" представила предварительный календарь на 2020 год.
Российская газета 05:02
Политика

Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией

В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Здоровье

Главврачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от работы

Вести.Ru 02:35
Общество

Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Армия и оружие

СКР заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ

Заочное обвинение предъявлено одному из командиров бригады Вооруженных сил Украины, который участвовал в обстрелах Донбасса, российским Следственным комитетом.
REGNUM 03:41
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Фигурное катание

Ягудин: Любимая Татьяна Анатольевна отговорила завершать карьеру

Нева Спорт 03:02
Космос

Первый пуск «Ангары» с космодрома Восточный намечен на 2023 год

РИА Новости 01:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Минтимер Шарипович Шаймиев
Политик
Советский и российский государственный и политический деятель. Первый Президент Татарстана с 12 июня 1991 по 25 марта 2010. Государственный советник Татарстана с 26 апреля 2010. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное