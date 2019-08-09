Экономика
Сбербанк решил заняться производством мультфильмовРБК вчера в 17:04
Вместе с банком студия разработает стратегию развития анимационной отрасли и займется созданием анимационного кластера на базе «Союзмультфильма», уточнила она. Размер инвестиций Сбербанка, по словам Слащевой, еще не определен.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:57, Вашингтон
Авто
Назвали самые популярные внедорожники в России дороже 5 млн рублей
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено 07 августа в 02:24
Общество
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В Домодедово задержано 11 рейсов, еще два отменено. В аэропорту Шереметьево задержано шесть рейсов.
Обновлено в 00:34
Кино
«Однажды в Голливуде»: Питт и Ди Каприо пробуются в большом кино
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа
Обновлено в 00:07
Культура
В России пройдет конкурс для учителей «Уроки Победы»
Министерство просвещения России, ГК «Просвещение» и Российское историческое общество выступили инициаторами международного конкурса методических разработок «Уроки Победы».
Обновлено вчера в 11:35
Гаджеты
Samsung Galaxy A70s получил Snapdragon 675 и 6 ГБ ОЗУ
Новый смартфон компании проходит под кодовым названием Samsung SM-A707F, при этом источники уверены, что речь идет о модели Samsung Galaxy A70S.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В селе Каменка недалеко от горевшего военного склада произошел пожар
Село находится в 6 километрах от Ачинска, где был пожар со взрывами на военном складе.
Обновлено в 01:49
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске
Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 23:26
Недвижимость
В России подскочили цены на доступное жилье
Рост цен на самый доступный в России формат жилья — квартиры-студии минимальной площади — существенно обгоняет среднерыночные темпы.
Обновлено в 01:39
Политика
Минсельхоз РФ против идеи о запрете уничтожать санкционную продукцию
Идея о введении запрета на уничтожение продуктов питания, которые запрещены к ввозу на территорию России, не нашла поддержки у Министерства сельского хозяйства РФ.
Обновлено в 01:46
Политика
Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма
Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Обновлено в 01:25
Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%
Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено вчера в 05:18
Общество
Синоптик назвал время окончания шторма в Москве
До вечера 9 августа в городе ожидается очень сильный дождь и шквалистый ветер до 20 – 25 м / с. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города к осторожности из-за штормового предупреждения.
Обновлено в 01:45
Экономика
Инвесткомитет РЖД проведет совещание по ВСМ Москва-Петербург
ОАО РЖД рассмотрит вопрос проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом на совещании 23 августа, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 22:45
Наука
Химики впервые получили двумерное золото
Учёные создали лист золота толщиной в два атома, или 0,47 нанометра.
Обновлено 07 августа в 07:08
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Обновлено вчера в 06:29
Футбол
«Спартак» стартовал с победы в Лиге Европы
Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Политика
В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией
В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией.
Обновлено в 01:30
Футбол
Ромелу Лукаку стал игроком «Интера»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку переедет в чемпионат Италии.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика
Фонд развития моногородов поддержит предпринимателей Тулуна
Фонд развития моногородов поддержит заявку властей Иркутской области на присвоение Тулуна статуса территории опережающего социально-экономического развития.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Боевики выпустили четыре ракеты по российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 11:43
Экономика
Первую партию двигателей для японских Mazda собрали на «Соллерсе» во Владивостоке
Обновлено вчера в 22:48
Здоровье
Зафиксирован рекордный рост числа больных раком детей в России
Количество детей с онкологическими заболеваниями достигло исторического максимума, сообщили в Росстате.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Белый дом отсрочил выдачу лицензий для возобновления работы с Huawei
Администрация Белого дома решила пока не выдавать лицензии американским компаниям, чтобы они могли возобновить работу с оборудованием китайской Huawei Technologies.
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
В последние 15 лет средний возраст рождения детей среди женщин «заметно растет» не только в России, но и во всем мире, отметил заведующий Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 01:17