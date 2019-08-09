Экономика

Сбербанк решил заняться производством мультфильмовРБК вчера в 17:04

Вместе с банком студия разработает стратегию развития анимационной отрасли и займется созданием анимационного кластера на базе «Союзмультфильма», уточнила она. Размер инвестиций Сбербанка, по словам Слащевой, еще не определен.
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Сбербанк создаст российский «Диснейленд» с Карлсоном и Умкой

URA.Ruвчера в 22:55

СМИ: Сбербанк намерен купить 80% «Союзмультфильма»

Life.ruвчера в 21:15

«Россия может войти в топ-10 анимационных держав»: Юлиана Слащева о новой анимации, Грефе и русских диснейлендах

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Forbes: Сбербанк хочет купить 80% «Союзмультфильма»

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Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»

Ведомостивчера в 18:47

Сбербанк решил заняться производством мультфильмов

РБКвчера в 17:04

Forbes сообщил о планах Сбербанка по покупке 80% Союзмультфильма

Интерфаксвчера в 21:08
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:57, Вашингтон
Авто

Назвали самые популярные внедорожники в России дороже 5 млн рублей

Обновлено вчера в 10:25
Политика

Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины

Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено 07 августа в 02:24
Общество

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В Домодедово задержано 11 рейсов, еще два отменено. В аэропорту Шереметьево задержано шесть рейсов.
Обновлено в 00:34
Кино

«Однажды в Голливуде»: Питт и Ди Каприо пробуются в большом кино

Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа

Обновлено в 00:07
Культура

В России пройдет конкурс для учителей «Уроки Победы»

Министерство просвещения России, ГК «Просвещение» и Российское историческое общество выступили инициаторами международного конкурса методических разработок «Уроки Победы».
Обновлено вчера в 11:35
Гаджеты

Samsung Galaxy A70s получил Snapdragon 675 и 6 ГБ ОЗУ

Новый смартфон компании проходит под кодовым названием Samsung SM-A707F, при этом источники уверены, что речь идет о модели Samsung Galaxy A70S.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

В селе Каменка недалеко от горевшего военного склада произошел пожар

Село находится в 6 километрах от Ачинска, где был пожар со взрывами на военном складе.
Обновлено в 01:49
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске

Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 23:26
Недвижимость

В России подскочили цены на доступное жилье

Рост цен на самый доступный в России формат жилья — квартиры-студии минимальной площади — существенно обгоняет среднерыночные темпы.
Обновлено в 01:39
Политика

Минсельхоз РФ против идеи о запрете уничтожать санкционную продукцию

Идея о введении запрета на уничтожение продуктов питания, которые запрещены к ввозу на территорию России, не нашла поддержки у Министерства сельского хозяйства РФ.
Обновлено в 01:46
Политика

Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма

Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Обновлено в 01:25
Финансы

В Дании начали выдавать ипотеку под 0%

Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено вчера в 05:18
Общество

Синоптик назвал время окончания шторма в Москве

До вечера 9 августа в городе ожидается очень сильный дождь и шквалистый ветер до 20 – 25 м / с. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города к осторожности из-за штормового предупреждения.
Обновлено в 01:45
Экономика

Инвесткомитет РЖД проведет совещание по ВСМ Москва-Петербург

ОАО РЖД рассмотрит вопрос проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом на совещании 23 августа, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 22:45
Наука

Химики впервые получили двумерное золото

Учёные создали лист золота толщиной в два атома, или 0,47 нанометра.
Обновлено 07 августа в 07:08
Кино

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»

Обновлено вчера в 06:29
Футбол

«Спартак» стартовал с победы в Лиге Европы

Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено вчера в 14:51
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Политика

В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией

В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией.
Обновлено в 01:30
Футбол

Ромелу Лукаку стал игроком «Интера»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку переедет в чемпионат Италии.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика

Фонд развития моногородов поддержит предпринимателей Тулуна

Фонд развития моногородов поддержит заявку властей Иркутской области на присвоение Тулуна статуса территории опережающего социально-экономического развития.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

Боевики выпустили четыре ракеты по российской авиабазе Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 11:43
Экономика

Первую партию двигателей для японских Mazda собрали на «Соллерсе» во Владивостоке

Обновлено вчера в 22:48
Здоровье

Зафиксирован рекордный рост числа больных раком детей в России

Количество детей с онкологическими заболеваниями достигло исторического максимума, сообщили в Росстате.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Белый дом отсрочил выдачу лицензий для возобновления работы с Huawei

Администрация Белого дома решила пока не выдавать лицензии американским компаниям, чтобы они могли возобновить работу с оборудованием китайской Huawei Technologies.
Обновлено вчера в 19:18
Общество

Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца

В последние 15 лет средний возраст рождения детей среди женщин «заметно растет» не только в России, но и во всем мире, отметил заведующий Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 01:17
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