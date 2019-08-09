Экономика
Forbes сообщил о планах Сбербанка по покупке 80% СоюзмультфильмаИнтерфакс вчера в 21:08
Сбербанк и "Союзмультфильм" обратились в правительство с просьбой о поддержке сделки по покупке банком 80% студии, сообщает в пятницу Forbes.
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Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено вчера в 17:38
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
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Происшествия
Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области
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Политика
Медведев заявил, что Россия продолжит поддерживать и помогать Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в пятницу, что РФ будет продолжать поддерживать и помогать Киргизии.
Обновлено вчера в 23:43
Технологии
В ОДК рассказали, когда двигатели ПД-14 установят на самолеты МС-21
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
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Обновлено 07 августа в 23:43
Наука
Столкновения холодных молекул впервые изучили в сверхпроводящей магнитной ловушке
Физики из Израиля построили первую экспериментальную установку, которая изучает столкновения холодных частиц без участия лазеров.
Обновлено 07 августа в 12:17
Авто
Назвали самые популярные внедорожники в России дороже 5 млн рублей
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
Диетолог рассказала о правилах питания во время и после полета
Обновлено вчера в 17:39
Финансы
Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.
Обновлено 07 августа в 03:19
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Гаджеты
AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3
Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено вчера в 10:08
Технологии
Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения
Специалисты по кибербезопасности сообщили, что нашли ряд уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам изменять сообщения как в групповых, так и в приватных чатах.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Польша испугалась сближения Евросоюза с Россией
Польша серьезно обеспокоена из-за того, что некоторые страны ЕС становятся более дружественными с Россией, заявил в интервью Reuters заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
Обновлено вчера в 19:09
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Председатель партии "Здоровая Сербия", бывший кандидат в президенты страны, Милан Стаматович предложил подписать межгосударственный договор, который передаст Косово в своеобразное пользование России.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
Обновлено вчера в 13:30
Хоккей
«Авангард» обыграл СКА в матче Sochi Hockey Open
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам матчей недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.
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Здоровье
Опасные сорта сыра назвали врачи
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Обновлено вчера в 12:02
Технологии
«МегаФон» пообещал клиентам кешбэк за подтверждение личных данных
Оператор сотовой связи «МегаФон» рассылает своим абонентам приглашения посетить один из офисов компании, чтобы подтвердить паспортные данные, или отправить копию паспорта дистанционно, передает РБК.
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Армия и оружие
Sohu: МБР «Сармат» прикрыла слабость российского флота
В недавно развернувшемся противоборстве российские военные проявили явную слабость.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено 07 августа в 08:03
Общество
На восток Китая движется тайфун «Лекима»
Обновлено 07 августа в 01:45
Армия и оружие
Истребители США вышли на перехват российских Ту-95 у Аляски
Обновлено вчера в 16:19
Общество
В Перу группу исследователей эвакуировали из-за угроз местных жителей
Участники международной команды исследователей, в числе которых были граждане России, в Перу были эвакуированы с горы Уаскаран в горной системе Анды из-за угроз, поступивших в их адрес от местных жителей.
Обновлено вчера в 23:40