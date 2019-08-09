Сбербанк и "Союзмультфильм" обратились в правительство с просьбой о поддержке сделки по покупке банком 80% студии, сообщает в пятницу Forbes.

Forbes сообщил о планах Сбербанка по покупке 80% Союзмультфильма

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