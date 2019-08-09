Экономика

Forbes сообщил о планах Сбербанка купить 80% «Союзмультфильма»Говорит Москва вчера в 00:15

Силуанов отметил, что у государства должна сохраниться доля в 25% и одну акцию студии. Как пишет журнал, Медведев одобрил сделку. По данным издания, на базе «Союзмультфильма» будет создано совместное предприятие по производству контента для проекта Сбербанка.
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с чего всё началось

Греф увлекся мультиками: Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»

Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
Forbes08 августа в 17:00

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«Мало, мало, давай еще!»: Герман Греф и пророческий мультфильм

REGNUM07:02

Сбербанк захотел «Союзмультфильм»

Lenta.ruвчера в 10:20

«Россия может войти в топ-10 анимационных держав»: Юлиана Слащева о новой анимации, Грефе и русских диснейлендах

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Forbes сообщил о планах Сбербанка по покупке 80% Союзмультфильма

Интерфакс08 августа в 21:08

Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»

Ведомости08 августа в 18:47

Сбербанк станет совладельцем «Союзмультфильма»

РБК08 августа в 17:04

Минэкономразвития поддержало вхождение Сбербанка в состав акционеров «Союзмультфильма»

ТАССвчера в 11:15
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
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Общество

Началась акция на проспекте Сахарова, пришли семь тысяч человек

По данным московского главка МВД России, пока на согласованный митинг собрались около семи тысяч человек.
Обновлено в 07:41
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Кино

Актер Даниил Белых рассказал, каким будет продолжение сериала «Сваты»

Обновлено в 05:37
Политика

Медведчук рассказал о роли оппозиции в Раде

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что роль его партии заключается в решении главных проблемных вопросов для Украины.
Обновлено в 07:18
Происшествия

На согласованный митинг-концерт оппозиции в Москве вышли 7 тыс. человек

По данным на 14.00 мск, на территорию согласованного митинга-концерта «За свободу и справедливость» в Москве прошли 7,2 тыс. участников.
Обновлено в 08:03
Общество

Новосибирцы вышли на акцию в поддержку москвичей «За честные выборы»

Более 100 человек вышли на митинг «За честные выборы» в Новосибирске в субботу.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Курганской области

Семь человек пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Курганской области. Всего в автобусе было 47 человек.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу

Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие

Опубликовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»

На Армейских международных играх публике впервые показали гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".
Обновлено в 07:27
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Обновлено в 06:13
Гаджеты

В смартфонах Huawei может появиться голосовой помощник «Яндекса»

Компании Huawei и "Яндекс" в настоящее время ведут переговоры о возможности внедрения в смартфоны китайского IT-гиганта голосового помощника "Алиса".
Обновлено в 06:41
Футбол

Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

Обновлено в 05:44
Экономика

Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру

Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Политика

Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Транспорт

В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту

В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо

По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек

В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Общество

Россия запретила ввоз фруктов из Китая

Обновлено в 06:28
Космос

Создан скафандр следующего поколения для прогулок по Марсу и Луне

Ученые создали скафандр следующего поколения, который можно будет использовать для прогулок по Марсу и Луне.
Обновлено в 08:01
Политика

ЕС разработает инструкцию по выявлению паспортов РФ у жителей Донбасса

Евросоюз подготовил инструкцию для визовых отделений посольств в России для выявления паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие

В ДНР после обстрела ВСУ погибли два человека

Обновлено в 04:16
Здоровье

Онколог перечислил семь симптомов развития рака

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Макгрегор заявил, что стал миллиардером

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Общество

Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве

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Единоборства

Нурмагомедов отчитал молодого бойца за пропуски тренировок

Российский боец UFC чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с молодыми бойцами, дал им несколько советов и отчитал одного из бойцов за пропуски тренировок.
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Кадыров бросил вызов недовольным дагестанцам

Обновлено вчера в 05:16
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