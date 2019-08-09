Экономика
Forbes сообщил о планах Сбербанка купить 80% «Союзмультфильма»Говорит Москва вчера в 00:15
Силуанов отметил, что у государства должна сохраниться доля в 25% и одну акцию студии. Как пишет журнал, Медведев одобрил сделку. По данным издания, на базе «Союзмультфильма» будет создано совместное предприятие по производству контента для проекта Сбербанка.
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с чего всё началось
Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.Forbes08 августа в 17:00
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Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Общество
Началась акция на проспекте Сахарова, пришли семь тысяч человек
По данным московского главка МВД России, пока на согласованный митинг собрались около семи тысяч человек.
Обновлено в 07:41
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Политика
Медведчук рассказал о роли оппозиции в Раде
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что роль его партии заключается в решении главных проблемных вопросов для Украины.
Обновлено в 07:18
Происшествия
На согласованный митинг-концерт оппозиции в Москве вышли 7 тыс. человек
По данным на 14.00 мск, на территорию согласованного митинга-концерта «За свободу и справедливость» в Москве прошли 7,2 тыс. участников.
Обновлено в 08:03
Общество
Новосибирцы вышли на акцию в поддержку москвичей «За честные выборы»
Более 100 человек вышли на митинг «За честные выборы» в Новосибирске в субботу.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Курганской области
Семь человек пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Курганской области. Всего в автобусе было 47 человек.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
Опубликовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»
На Армейских международных играх публике впервые показали гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".
Обновлено в 07:27
Гаджеты
В смартфонах Huawei может появиться голосовой помощник «Яндекса»
Компании Huawei и "Яндекс" в настоящее время ведут переговоры о возможности внедрения в смартфоны китайского IT-гиганта голосового помощника "Алиса".
Обновлено в 06:41
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 05:44
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Общество
Россия запретила ввоз фруктов из Китая
Обновлено в 06:28
Космос
Создан скафандр следующего поколения для прогулок по Марсу и Луне
Ученые создали скафандр следующего поколения, который можно будет использовать для прогулок по Марсу и Луне.
Обновлено в 08:01
Политика
ЕС разработает инструкцию по выявлению паспортов РФ у жителей Донбасса
Евросоюз подготовил инструкцию для визовых отделений посольств в России для выявления паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие
В ДНР после обстрела ВСУ погибли два человека
Обновлено в 04:16
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 05:47
Единоборства
Макгрегор заявил, что стал миллиардером
Обновлено в 03:13
Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Обновлено в 03:24
Единоборства
Нурмагомедов отчитал молодого бойца за пропуски тренировок
Российский боец UFC чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с молодыми бойцами, дал им несколько советов и отчитал одного из бойцов за пропуски тренировок.
Обновлено в 07:32
Политика
Кадыров бросил вызов недовольным дагестанцам
Обновлено вчера в 05:16