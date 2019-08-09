Экономика
Forbes сообщил о планах Сбербанка купить 80% «Союзмультфильма»Говорит Москва вчера в 00:15
Силуанов отметил, что у государства должна сохраниться доля в 25% и одну акцию студии. Как пишет журнал, Медведев одобрил сделку. По данным издания, на базе «Союзмультфильма» будет создано совместное предприятие по производству контента для проекта Сбербанка.
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с чего всё началось
Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.Forbes08 августа в 17:00
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Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
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Рибери может оказаться в «Локомотиве»
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Обновлено в 06:29
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
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Суханкина из «Миража» опровергла обвинение в 12-миллионном долге
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Происшествия
В Воронежской области грузовик врезался в людей, стоящих на обочине
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Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Во время одиночных пикетов в Санкт-Петербурге начались задержания
Возле большого Гостиного двора в Санкт-Петербурге проходит серия одиночных пикетов.
Обновлено в 08:10
Здоровье
В Тюменской области не могут закупить жизненно важные лекарства
Тюменские медицинские стационары не могут закупить жизненно необходимые лекарства.
Обновлено вчера в 11:49
Спорт
Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено вчера в 11:49
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi 9S получит Snapdragon 855 Plus и модуль 5G
Скоро свет увидит продвинутая версия Xiaomi Mi 9 работающая на процессоре Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 04:31
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:37
Политика
YouTube благоприятствует не всем стримам с акций в Москве
В ходе прошлого эфира, который прошел 3 августа трансляции несколько раз блокировалась YouTube, в то время как аналогичные стримы ряда других СМИ и блогеров работали без ограничений.
Обновлено в 05:41
Политика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
Обновлено в 06:28
Футбол
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«Вест Хэм» и «Манчестер Сити» опубликовали стартовые составы на матч 1-го тура АПЛ.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
«Кинжал» впервые показали широкой публике
Обновлено в 08:05
Происшествия
Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя
В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.
Обновлено в 02:39
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Музыка
В Железноводске пройдет фестиваль воздушных шаров
Обновлено в 04:40
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 05:44
Хоккей
Стал известен состав московского «Динамо» на матч с «Хумо»
Стал известен состав московского «Динамо» на матч Кубка губернатора Нижегородской области с клубом Высшей хоккейной лиги «Хумо» из Ташкента, информирует официальный сайт команды.
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Происшествия
В Москве девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39
Общество
На Китай обрушился тайфун «Лекима»
Власти Китая накануне объявили красный, наивысший уровень опасности в связи с приближением "Лекимы", и приняли меры предосторожности.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Иран на фоне конфликта с США представил модернизированную РЛС
Иранские военные представили модернизированную радиолокационную систему для обнаружения воздушных угроз Falagh, сообщает Mehr.
Обновлено в 06:44
Хоккей
Сборная России обыграла финнов в полуфинале мемориала Глинки
Вторую полуфинальную пару на Кубке Глинки / Гретцки составили канадцы и шведы.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
Обновлено вчера в 03:36