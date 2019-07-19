Хайп вокруг приложения FaceApp, созданного российским разработчиком Ярославом Гончаровым, начался 9 июля. За десять дней, прошедших с тех пор, пользователи, по данным аналитической компании App Annie, установили приложение 6,5 млн раз — 2 млн раз на iPhone и 4,5 млн раз на Android.

с чего всё началось

Как пишет издание, FaceApp принесла разработчику 1 млн долларов в период с 9 по 19 июля. В общей сложности Wireless Lab от приложения FaceApp получил 11,5 млн долларов. Сейчас FaceApp в магазине приложений Apple является самым популярным в 120 странах мира.

Forbes: приложение FaceApp за десять дней заработало 1 млн долларов

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