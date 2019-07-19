Интернет

Forbes: приложение FaceApp за десять дней заработало 1 млн долларовAstera вчера в 13:27

Как пишет издание, FaceApp принесла разработчику 1 млн долларов в период с 9 по 19 июля. В общей сложности Wireless Lab от приложения FaceApp получил 11,5 млн долларов. Сейчас FaceApp в магазине приложений Apple является самым популярным в 120 странах мира.
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с чего всё началось

Они зарабатывают, пока мы «стареем». Хайп принес приложению FaceApp $1 млн

Хайп вокруг приложения FaceApp, созданного российским разработчиком Ярославом Гончаровым, начался 9 июля. За десять дней, прошедших с тех пор, пользователи, по данным аналитической компании App Annie, установили приложение 6,5 млн раз — 2 млн раз на iPhone и 4,5 млн раз на Android.
Forbesвчера в 08:36

Подробнее о событии

Forbes: приложение FaceApp заработало за десять дней миллион долларов

Дождьвчера в 10:39

Создатели FaceApp заработали более $1 млн за десять дней

Коммерсантъвчера в 13:46

Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

РЕН ТВвчера в 10:43

Люди постареют так, как предсказал FaceApp? Проверяем на звездах

Телеканал 360°04:21

Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

РБКвчера в 10:17

Петербуржец заработал миллион долларов за неделю, пока весь мир старил свои лица в его приложении FaceApp

Фонтанка.Рувчера в 10:09

Они зарабатывают, пока мы «стареем». Хайп принес приложению FaceApp $1 млн

Forbesвчера в 08:36
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:29, Вашингтон
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Политика

Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир

Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Культура

Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера

«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено вчера в 07:00
Единоборства

Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

Обновлено в 04:24
Кино

Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 00:54
Происшествия

Жесткая посадка самолета у пляжа в США попала на видео

Пользователь YouTube опубликовал кадры с жесткой посадкой легкомоторного самолета в воду у пляжа в городе Оушен-Сити (штат Мэриленд).
Обновлено в 04:45
Футбол

«Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛ, обыграв «СКА-Хабаровск»

Встреча третьего тура ФНЛ в Хабаровске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 12-й минуте забил Иван Сергеев.
Обновлено в 06:11
Здоровье

Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара

Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Футбол

Валерий Кечинов: «Не удивлюсь, если „Ростов“ обыграет „Спартак“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми.
Обновлено вчера в 10:36
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа

Ежегодный перерасчёт страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в 2018 году, произойдёт 1 августа.
Обновлено 18 июля в 08:17
Происшествия

СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных

Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов.
Обновлено вчера в 22:03
Путешествия

Туристов оштрафовали за приготовление кофе на мосту в Венеции

Обновлено в 02:22
Гаджеты

Беззеркальная камера Yi M1 с зум-объективом подешевела до 150 долларов

В сентябре 2016 года была представлена беззеркальная камера Yi M1 формата Micro Four Third.
Обновлено в 03:15
Авто

Новый Kia KX1 обогнал по продажам Kia Sportage

Обновлено в 00:57
Армия и оружие

ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Наука

Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном

Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал данные о зарплатах звёзд шоу-бизнеса

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН прокомментировал исследование Росстата, согласно которому работники сферы культуры получают самые высокие зарплаты в России.
Обновлено в 00:47
Интернет

Приложение для раздевания девушек на фото выставили на продажу

Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о городском дресс-коде

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram рассказала о городском дресс-коде.
Обновлено в 02:50
Общество

Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю

Российский бизнесмен Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Обновлено в 03:00
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Здоровье

Bloomberg: негативные последствия ожирения населения угрожают Азии

Проблема ожирения быстро распространяется в странах Юго-Восточной Азии, согласно исследованиям Fitch Solutions Macro Research, сообщило 19 июля агентство Bloomberg.
Обновлено в 05:27
Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Осужденные смогут отбывать срок в родном регионе

Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому осужденные при наличии такой возможности могут быть направлены в исправительные учреждения, расположенные по месту проживания близких родственников.
Обновлено в 04:44
Политика

Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян

Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
Обновлено в 04:52
Политика

Министр обороны Украины объяснил инцидент на встрече с Зеленским

Обновлено в 05:23
Общество

В Красноярск вернулась дымка от лесных пожаров

Дымка от лесных пожаров вновь вернулась в Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Дочь Василисы Володиной выросла ее копией

Недавно Василиса показала совместный снимок с 17-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:00
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