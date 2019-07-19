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Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млнRT на русском 17:02
Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
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с чего всё началось
Хайп вокруг приложения FaceApp, созданного российским разработчиком Ярославом Гончаровым, начался 9 июля. За десять дней, прошедших с тех пор, пользователи, по данным аналитической компании App Annie, установили приложение 6,5 млн раз — 2 млн раз на iPhone и 4,5 млн раз на Android.Forbes08:36
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