Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов РоссииBFM.ru 03:35
Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes. Состояние Михельсона оценивается в 24 млрд долларов.
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