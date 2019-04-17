Экономика

Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов РоссииBFM.ru 03:35

Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes. Состояние Михельсона оценивается в 24 млрд долларов.
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В список 200 богатейших россиян Forbes попали восемь новых бизнесменов

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ТАСС02:28

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РБК01:54

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Ведомости01:06

Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов

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Леонид Викторович Михельсон
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