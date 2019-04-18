Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов РоссииBFM.ru 03:35
Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes. Состояние Михельсона оценивается в 24 млрд долларов.
Читать в источнике
Оценить192
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Политика
Россия оставила Украину без нефти
2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала эффектный шпагат на концерте у Пугачевой
Появления Волочковой в финальной части концертной программы Пугачевой мало кто ожидал.
Обновлено в 08:17
Финансы
ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам
«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Футбол
Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал поздравление с днем рождения московскому клубу.
Обновлено в 08:48
Политика
Захарова назвала утверждения об изоляции Крыма мифом
Межнациональные отношения Захарова подчеркнула, что несмотря на распространяемую за рубежом информацию об этнических противоречиях и нарушениях прав человека в Крыму, на полуострове установилась атмосфера межнационального согласия, чему во многом способствовал принятый в РФ пакет законов.
Обновлено в 09:03
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Общество
Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
Обновлено в 08:26
Происшествия
UTair прокомментировала инцидент с возгоранием самолета во Внуково
Обновлено вчера в 11:03
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд из-за наследства
На Ксению Бик, вдову известного российского актера Дмитрия Марьянова, подали в суд.
Обновлено в 04:59
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Обновлено вчера в 22:42
Спорт
Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России
Обновлено в 07:37
Футбол
Букмекеры назвали «Наполи» фаворитом в матче с «Арсеналом»
«Наполи» назван фаворитом в противостоянии с «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 08:25
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Авто
Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»
Новое поколение кроссовера Subaru Outback базирует на новейшей глобальной платформе, которая сделала модель более управляемой и динамичной.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
В Парголово горят сараи на площади 300 квадратных метров
В четверг 18 апреля, около 15:38, загорелись сараи на улице Первого Мая в Парголово в Выборгском районе Петербурга - прибывшие на место пожарные зафиксировали пожара на площади около 300 квадратных метров, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено в 10:20
Интернет
Сбербанк разработал виртуальную ведущую новостей Елену
Разработчики Сбербанка создали цифрового робота Елену, который может самостоятельно вести новостные сюжеты.
Обновлено в 09:57
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Общество
Дочь Навального поступила в Стэнфордский университет
Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная рассказала, что будет учиться в США в один из самых престижных университетов США.
Обновлено в 09:24
Кино
Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.
Обновлено в 09:39
Политика
Заместитель генпрокурора Иван Сыдорук ушел в отставку
Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук написал рапорт об уходе по собственному желанию, он выходит на пенсию, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Обновлено в 09:26
Политика
Трамп пожаловался на «харассмент» перед публикацией доклада Мюллера
Президент США Дональд Трамп пожаловался на домогательства и заявил о масштабной политической фальсификации перед публикацией доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом "российском расследовании".
Обновлено в 08:46
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13