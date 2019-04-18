Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов РоссииBFM.ru 03:35

Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes. Состояние Михельсона оценивается в 24 млрд долларов.

Политика Россия оставила Украину без нефти 2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.

Экономика Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала эффектный шпагат на концерте у Пугачевой Появления Волочковой в финальной части концертной программы Пугачевой мало кто ожидал.

Финансы ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам «Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.

Футбол Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал поздравление с днем рождения московскому клубу.

Политика Захарова назвала утверждения об изоляции Крыма мифом Межнациональные отношения Захарова подчеркнула, что несмотря на распространяемую за рубежом информацию об этнических противоречиях и нарушениях прав человека в Крыму, на полуострове установилась атмосфера межнационального согласия, чему во многом способствовал принятый в РФ пакет законов.

Политика Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.

Происшествия В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.

Общество «Роскачество» назвало лучшие марки кефира По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.

Общество Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Экономика Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.

Наука Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.

Футбол Букмекеры назвали «Наполи» фаворитом в матче с «Арсеналом» «Наполи» назван фаворитом в противостоянии с «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Политика Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.

Авто Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру» Новое поколение кроссовера Subaru Outback базирует на новейшей глобальной платформе, которая сделала модель более управляемой и динамичной.

Происшествия В Парголово горят сараи на площади 300 квадратных метров В четверг 18 апреля, около 15:38, загорелись сараи на улице Первого Мая в Парголово в Выборгском районе Петербурга - прибывшие на место пожарные зафиксировали пожара на площади около 300 квадратных метров, сообщают "Питерские заметки".

Интернет Сбербанк разработал виртуальную ведущую новостей Елену Разработчики Сбербанка создали цифрового робота Елену, который может самостоятельно вести новостные сюжеты.

Музыка Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.

Общество Дочь Навального поступила в Стэнфордский университет Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная рассказала, что будет учиться в США в один из самых престижных университетов США.

Кино Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.

Политика Заместитель генпрокурора Иван Сыдорук ушел в отставку Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук написал рапорт об уходе по собственному желанию, он выходит на пенсию, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Политика Трамп пожаловался на «харассмент» перед публикацией доклада Мюллера Президент США Дональд Трамп пожаловался на домогательства и заявил о масштабной политической фальсификации перед публикацией доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом "российском расследовании".