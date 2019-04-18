Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов РоссииBFM.ru 03:35
Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes. Состояние Михельсона оценивается в 24 млрд долларов.
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Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
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Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
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В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
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Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
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Музыка
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Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой пожаловались на плохой звук.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) к России сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет СЕ.
Обновлено в 07:55
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Дочь Навального поступила в Стэнфордский университет
Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная рассказала, что будет учиться в США в один из самых престижных университетов США.
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Экономика
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Интернет
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Ранее специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Facebook при регистрации новой учётной записи начала запрашивать пароль от электронной почты, после чего автоматически и без разрешения импортировала все контакты.
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Армия и оружие
Индия назвала условия покупки российских танков Т-90
Обновлено в 10:02
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию Приватбанка.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку
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Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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Происшествия
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Писателя, поэта и публициста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе.
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Происшествия
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Силовики пришли в петербургский Большой театр кукол, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского комитета по культуре.
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Происшествия
Наркоторговец прятал кокаин в могилах на кладбище в Риме
Полицейские взяли с поличным наркоторговца, спрятавшего в одном из захоронений на кладбище «Верано» 110 тысяч готовых к продаже, аккуратно расфасованных доз кокаина.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
Обновлено в 07:50
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
В среду, 17 апреля, гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом.
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Михалков рассказал о своём самочувствии после операции
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Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
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