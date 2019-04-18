Экономика

Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов РоссииBFM.ru 03:35

Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes. Состояние Михельсона оценивается в 24 млрд долларов.
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В список 200 богатейших россиян Forbes попали восемь новых бизнесменов

Коммерсантъ02:51

Тимченко оказался богатейшим бизнесменом РФ с активами в строительстве

РИА Новости06:29

Богатейшие женщины России — 2019 из рейтинга Forbes

Forbes06:58

В списке богатейших россиян, который составил журнал «Форбс», оказалось 8 новых имен

Эхо Москвы10:05

Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов

RT на русском02:37

Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

ТАСС02:28

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

РБК01:54
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Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

Обновлено в 08:32
Футбол

Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
Обновлено в 08:49
Политика

Россия оставила Украину без нефти

2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Политика

Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции

Белоруссия направила России свои предложения по вопросам интеграции. С таким заявлением выступил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Обновлено в 08:56
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Общество

Водка в России оказалась нелегальной на треть

Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала

В программе «На самом деле» бывшая домработница Антона Гусева и Виктории Романец обвинила их в нанесении ей побоев.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян

Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране

Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45
Спорт

Талисманами олимпийской команды России стали кот и медведь

Талисманами олимпийской команды России стали кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря

Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Музыка

Зрители пожаловались на концерт Аллы Пугачевой

Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 02:27
Политика

Захарова оценила ситуацию с требованием к России уплатить взносы в СЕ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) к России сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет СЕ.
Обновлено в 07:55
Общество

Дочь Навального поступила в Стэнфордский университет

Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная рассказала, что будет учиться в США в один из самых престижных университетов США.
Обновлено в 09:24
Экономика

Минфин одобрил создание универсального полиса на базе ОСАГО и каско

Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и каско, передает RNS.
Обновлено в 09:45
Интернет

Facebook случайно завладела контактами 1,5 млн пользователей

Ранее специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Facebook при регистрации новой учётной записи начала запрашивать пароль от электронной почты, после чего автоматически и без разрешения импортировала все контакты.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Индия назвала условия покупки российских танков Т-90

Обновлено в 10:02
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию Приватбанка.
Обновлено в 06:52
Происшествия

В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку

Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес

Борис Моисеев не смог удержать букет тюльпанов для Аллы Пугачевой

Борис Моисеев пришел на концерт к Алле Пугачевой с большим букетом желтых тюльпанов.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован

Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Писателя Быкова госпитализировали

Писателя, поэта и публициста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия

В Петербурге силовики пришли в Большой театр кукол

Силовики пришли в петербургский Большой театр кукол, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского комитета по культуре.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Наркоторговец прятал кокаин в могилах на кладбище в Риме

Полицейские взяли с поличным наркоторговца, спрятавшего в одном из захоронений на кладбище «Верано» 110 тысяч готовых к продаже, аккуратно расфасованных доз кокаина.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба

Обновлено в 07:50
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

В среду, 17 апреля, гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом.
Обновлено вчера в 12:11
Общество

Михалков рассказал о своём самочувствии после операции

Обновлено в 09:42
Путешествия

Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань

Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
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Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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