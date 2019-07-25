ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ ЧИТАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ Доходы Мы подсчитали общий объем гонорарных выплат, которые производились в адрес того или иного музыканта, артиста, спортсмена, телеведущего, блогера, модели с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года.

с чего всё началось

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