Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных российских знаменитостейSputnik Таджикистан 07:05

Журнал Forbes "заглянул в кошельки" и соцсети к российским звездам моложе сорока и назвал самых успешных.
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с чего всё началось

40 самых успешных звезд России до 40 лет. Рейтинг Forbes

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ ЧИТАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ Доходы Мы подсчитали общий объем гонорарных выплат, которые производились в адрес того или иного музыканта, артиста, спортсмена, телеведущего, блогера, модели с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года.
Forbes00:20

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Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд

ТАСС03:29

Миллионы Ольги Бузовой и Александра Петрова: список самых богатых российских звезд до 40 лет по версии Forbes

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На сколько Овечкин богаче Дзюбы: Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов России

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Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей

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Самые популярные в Instagram звезды из рейтинга Forbes «40 до 40»

Forbes02:36
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Происшествия

В Подмосковье женщину убили на детской площадке

В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Финансы

Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов

Государственный долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5 процента и составил 80,35 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:30
Политика

Пушков прокомментировал задержание российского танкера на Украине

Член Совфеда Алексей Пушков назвал задержание Украиной российского танкера NEYMA преднамеренным ходом сторонников тотальной враждебности к России в стилистике бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
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Финансы

Курс грузинского лари обновил антирекорд

В начале июля Национальный банк Грузии на фоне обострения грузино-российских отношений впервые за всю историю установил новый антирекорд, согласно которому один доллар стоил 2,90 лари.
Обновлено в 11:34
Происшествия

В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы

Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Экономика

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Общество

О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре

В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено вчера в 12:53
Экономика

Россия ограничила для иностранцев российский рынок газовых турбин

На официальном портале правовой информации опубликовано постановление правительства, которое ужесточает для иностранных компаний условия выхода на российский рынок газовых турбин.
Обновлено в 13:19
Политика

МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ

МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева.
Обновлено в 13:29
Политика

Напавшим на машину Порошенко оказался российский боевик «Азова»

Обновлено в 14:16
Происшествия

Петербургского повара наградили за спасение пассажиров на «Пушкинской»

В четверг, 25 июля, в Петербурге наградили 28-летнего жителя города Виталия Городилова, который обезоружил вооруженного преступника в вагоне поезда на станции метро «Пушкинская».
Обновлено в 14:31
Происшествия

В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко

В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.
Обновлено в 14:34
Единоборства

Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом

Обновлено в 09:37
Политика

Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:03
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Спорт

Изображение Алины Загитовой появится на стенах одного из домов Ижевска

Обновлено вчера в 06:10
Политика

Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения

У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
Обновлено в 13:55
Политика

В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне

Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Игры

Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах

Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.
Обновлено в 07:23
Интернет

Создатель FaceApp дал первое интервью после скандала с пользовательским соглашением

Ярослав Гончаров, создатель всем известного приложения FaceApp, дал первые комментарии после скандала вокруг политики приватности приложения.
Обновлено в 12:01
Экономика

«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей

Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.
Обновлено в 11:42
Футбол

Болельщики «Марселя» благодарят «Динамо» за покупку Н’Жье

В социальных сетях многие болельщики французской команды благодарят российский клуб за покупку, намекая на то, что форвард ничем особенным не запомнился в составе «Марселя».
Обновлено в 07:05
Политика

Украина готовится к прекращению поставок дизтоплива из России

Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украине Wexler Group заявил, что с 1 августа прекратит поставку дизельного топлива из России из-за ввода пошлин и будет искать альтернативные источники импорта дизельного топлива.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Гаджеты

В России представили смартфон Honor 20 Pro

Обновлено в 08:33
Политика

Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах

Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Кино

Скончался народный артист России Анатолий Торопов

Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Пластический хирург показал фото Миддлтон до и после операции

В Великобритании разразился нешуточный скандал после того, как известный пластический хирург Мунир Сомджи намекнул на то, что Кейт Миддлтон прибегает к бэби-ботоксу - популярной омолаживающей процедуре, при которой разглаживаются морщины на лице.
Обновлено в 08:55
Кино

Трейлер новой части Zombieland 2 появился в Сети

Sony Pictures опубликовала на YouTube-канале трейлер новой части Zombieland.
Обновлено в 13:01
Авто

Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»

Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
Обновлено в 07:53
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