Место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google, количества подписчиков в Instagram и YouTube.

с чего всё началось

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.

Политика Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.

Политика СБУ объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкера Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила экипаж российского танкера NEYMA, который задержали в порту Измаила Одесской области, поскольку моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины.

Политика Порошенко пришёл на допрос в ГБР Экс-президент Украины Пётр Порошенко в 15:15 пришёл в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос. Об этом сообщает «112 Украина».

Спорт США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.

Общество Российские метеорологи дают прогноз о снеге в выходные Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, сообщает, что на крайнем севере и северо-востоке европейской части России возможны в выходные местами даже осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Происшествия В Каспийском море разбился МиГ-29 ВВС Азербайджана Минобороны Азербайджана сообщило о потере связи с истребителем МиГ-29, который совершал учебный полет над Каспийским морем.

Политика Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.

Футбол Клопп объяснил, почему возвращение Коутиньо в «Ливерпуль» невозможно Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Политика Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы с 2014 года Сенатский комитет США обвинил РФ во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014-2017 годах, следует из опубликованного документа.

Наука Байкальские рачки помогли биологам с мониторингом экологии Иркутские биологи исследовали рачков-бокоплавов, чтобы проследить эволюцию белков теплового шока – защитников клеток, образующихся в стрессовых условиях, например, при повышении температуры, попадании ядов и инфекций.

Кино Трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» появился в Сети Кинокомпания Sony Pictures выложила первый трейлер второй части фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» на своем Youtube-канале.

Политика В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

Политика Зеленский и Трамп поговорили по телефону Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Политика Порошенко желает сделать Украину главным союзником США вне НАТО Бывший президент Украины Петр Порошенко на встрече со спецпредставителем США Куртом Волкером обсудил предоставление Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.

Происшествия В Симферополе пассажирский самолет совершил аварийную посадку Пассажирский лайнер Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Симферополя.

Политика Кличко вновь не смог выговорить слово Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.

Политика Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера В четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.