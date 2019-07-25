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Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостейРИА Новости 02:50

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
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40 самых успешных звезд России до 40 лет. Рейтинг Forbes

Место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google, количества подписчиков в Instagram и YouTube.
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