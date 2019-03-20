Экономика

Forbes представил рейтинг самых надежных банков РоссииBFM.ru 04:15

Издание Forbes представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций. В число вызывающих доверие у финансовых аналитиков вошли «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch), отмечает издание.
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100 надежных российских банков — 2019. Рейтинг Forbes

Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что все больше банков обращаются за рейтингами. Этот тренд подтверждается рейтингом надежности банков Forbes.
Forbes01:02

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Как рейтинг банков Forbes меняется вместе с банковским сектором России

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Forbes назвал самые надежные банки России

РБК02:56

Forbes назвал самые надежные российские банки

РИА Новости03:51

Эксперт прокомментировал рейтинг Forbes о самых надёжных банках в России

RT на русском11:52

Forbes составил рейтинг надежных банков России

Коммерсантъ04:33

Почему Сбербанк не вошел в тройку самых надежных банков? Разбираем рейтинг Forbes

Дождь11:01

Forbes назвал самые надежные банки России

ТАСС04:12
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Энергетика

Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти

Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Авто

Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS

Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.
Обновлено в 09:17
Авто

В Беларуси выпустят пилотные партии двух моделей Geely

Для изучения спроса новинки выпустят пилотными партиями по 100 экземпляров.
Обновлено в 10:17
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Общество

Росстат связал бедность россиян с одиночеством

Росстат провел опрос и выяснил, что большая часть россиян, которые считают, что имеют низкие доходы, испытывают одиночество.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов

По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес

Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы

Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла размер своего заработка

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

В Челябинске летчики ЦВО осваивают новые многофункциональные Су-34

В Челябинске летчики Центрального военного округа осваивают новые многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.
Обновлено в 07:10
Космос

Израильский «луноход» успешно вышел на траекторию сближения с Луной

Первый частный лунный аппарат "Берешит", созданный израильским космическим стартапом SpaceIL, в четвертый раз успешно включил свои двигатели и сделал последний шаг к сближению с Луной и посадке на ее поверхности.
Обновлено в 05:19
Технологии

Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М

Корпорация представила облик пассажирского салона будущего флагмана российской гражданской авиации.
Обновлено в 14:01
Политика

Партию премьера Венгрии исключили из Европейской народной партии

Партия «Фидес – Венгерский гражданский союз» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана была временно исключена из Европейской народной партии (ЕНП).
Обновлено в 13:54
Политика

ЦИК Украины отказал в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах

По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, международным наблюдателем на выборах президента Украины не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта — на Украине таким государством считают Россию.
Обновлено в 13:04
Футбол

Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
Обновлено в 12:58
Наука

Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии

Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено в 09:26
Экономика

Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом

Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Авто

Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей

В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено в 11:36
Политика

Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено в 13:28
Музыка

Гитарист «Ленинграда» подтвердил распад группы

Обновлено в 10:56
Единоборства

Чемпион UFC провалил допинг-тест и отказался от титула

Американский боец смешанного стиля (ММА) Ти Джей Диллашоу сообщил, что провалил допинг-тест после поединка против соотечественника Генри Сехудо на турнире UFC Fight Night 143.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина

"Дмитрий Рогозин действительно подал заявление в правоохранительные органы о клевете и защите чести и достоинства", - сказал представитель "Роскосмоса".
Обновлено в 14:42
Происшествия

В Якутии начались задержания после изнасилования россиянки

Прибывшие на место правоохранители задержали пьяного мужчину, который выкрикивал экстремистские лозунги, а руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов пообещал наказать виновных в изнасиловании женщины и призвал собравшихся обсудить этот вопрос на санкционированной акции позже.
Обновлено в 05:40
Политика

Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич опубликовала фото со своей наследницей Марией

Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

У семьи Юлии Началовой не осталось денег

Обновлено в 11:07
Футбол

Черчесов: есть идеи, которые мы хотим воплотить в матче с бельгийцами

Тренерский штаб сборной России понимает в какой футбол должна сыграть команда против команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Италии водитель поджёг автобус с детьми

Обновлено в 12:51
Политика

МИД: Россия ответит на санкции Австралии

В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.
Обновлено в 13:07
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.
Обновлено в 14:28
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