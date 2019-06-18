Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РоссииРИА Новости 07:36

Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га стоимостью 68,5 млрд рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 000 га (45,6 млрд рублей).

с чего всё началось

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Происшествия В Англии ураганный ветер унес батут с детьми в лес В Великобритании сильный порыв ветра унес батут с детьми в лес. Об этом сообщает телеканал «Звезда». Инцидент произошел в графстве Йоркшир.

Шоу-бизнес Евгений Петросян заявил, что ему надоели вопросы о Степаненко Юморист Евгений Петросян ответил своим подписчикам, которые продолжают задавать ему вопросы о бывшей супруге Елене Степаненко, передает «Утро.ру».

Происшествия Уборщицу чувашского суда оштрафовали за сожжение дела из мести Уборщицу районного суда в Чувашии оштрафовали на 50 тыс. рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести за уволенного оттуда сожителя.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о варианте контракта с «Газпромом» на своп газа "Нафтогаз" допускает возможность заключения с "Газпромом" на период после 2019 года контракта не на услуги транспортировки газа, а на своп газа с его приемом украинской стороной на границе с Россией и возвратом на границе с ЕС, заявил во вторник исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Музыка Алла Пугачева выступит с программой "P.S." в Минске Программа Аллы Пугачевой в столице Беларуси тоже будет называться "P. S.". Но не исключено, что к ноябрю в ней появятся уже и новые песни.

Политика Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.

Политика Песков назвал высказывания Кудрина о бедности эмоциональными По словам Пескова, высказывания Кудрина больше относятся к эмоциональным проявлениям.

Происшествия Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область Читайте такжеВ Чемодановке арестовали 15 цыган после массовой драки По словам президента ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артура Горбатова, в Волгоградскую область переселились на время конфликта 4-5 семей.

Общество КС уточнил основания для отказа в проведении митингов Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.

Финансы Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.

Экономика Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.

Политика Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.

Политика Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.

Энергетика Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5% Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.

Политика Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином на G20 Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл «очень хороший» телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Общество В «Лужниках» открылся Центр художественной гимнастики В "Лужниках" открылся Центр художественной гимнастики - дворец спорта мирового уровня.

Авто Новый Renault Captur сфотографировали без камуфляжа Новое поколение компактного кроссовера будет представлено до конца лета. Китайские СМИ опубликовали серию фотографий нового Renault Captur.

Авто В России нашли Land Rover Discovery с миллионным пробегом Land Rover дал старт новому проекту "Несокрушимые", в рамках которого компания разыскала владельцев внедорожников марки с пробегом свыше 500 000 км. В России отобрали пять героев, и первым стал Сергей Трофименко с "миллионником" Land Rover Discovery.

Космос На Марсе зафиксировали появление кратера Орбитальный аппарат NASA заснял кратер, недавно появившийся на поверхности Марса, передает Space.

Политика В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Наука Грусти в глазах собак нашли объяснение В более ранних исследованиях ученые уже выясняли, что собаки изображали «щенячий взгляд» в основном тогда, когда на них смотрел человек.