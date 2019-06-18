Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РоссииРИА Новости 07:36

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
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Хозяева земли русской: 20 самых дорогих землевладений России. Рейтинг Forbes

Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га стоимостью 68,5 млрд рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 000 га (45,6 млрд рублей).
Forbes00:22

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Агрокомплекс имени Ткачева возглавил рейтинг крупнейших землевладельцев России

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URA.Ru05:44

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

РИА Новости07:36

Составлен список самых дорогих землевладений России

Газета.Ru09:56

Forbes назвал самые дорогие землевладения России

РБК04:48

Семья Александра Ткачева собрала земли на $1 млрд

Forbes01:41
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:46, Ашберн
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Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей

Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
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Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Обновлено в 05:47
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Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе

Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл «очень хороший» телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
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Общество

В «Лужниках» открылся Центр художественной гимнастики

В "Лужниках" открылся Центр художественной гимнастики - дворец спорта мирового уровня.
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Новое поколение компактного кроссовера будет представлено до конца лета. Китайские СМИ опубликовали серию фотографий нового Renault Captur.
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На Марсе зафиксировали появление кратера

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В более ранних исследованиях ученые уже выясняли, что собаки изображали «щенячий взгляд» в основном тогда, когда на них смотрел человек.
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У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления

С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
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