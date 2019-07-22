Футбол
Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мираЧемпионат вчера в 14:31
Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира. В него вошло восемь футбольных клубов. Первое место занял клуб из американского футбола «Даллас Коубойс», чья стоимость оценивается в $ 5 млрд.
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Английский футбольный клуб «Челси», принадлежащий миллиардеру Роману Абрамовичу, занял 32-е место в рейтинге самых дорогих спортивных команд мира по версии американского Forbes.Forbesвчера в 12:04
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Forbes: «Реал» занял третье место в списке 50 самых дорогих клубов. «Барселона» – четвертая
Спорт-Экспрессвчера в 14:42
Лишь 6 футбольных команд вошли в топ-50 самых дорогих спортивных клубов по версии Forbes
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