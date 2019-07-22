с чего всё началось

Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира. В него вошло восемь футбольных клубов. Первое место занял клуб из американского футбола «Даллас Коубойс», чья стоимость оценивается в $ 5 млрд.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Происшествия В Коми из-за размытых дождями путей сошли с рельсов вагоны с углем В Республике Коми дождевая вода в ночь с 21 на 22 июля размыла 50 метров железнодорожного пути: с рельсов сошли 23 вагона с углем.

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Здоровье Медицинские вузы Казахстана планируют перейти на шестилетнее образование Шестилетнее образование в медицинских вузах Казахстана будет внедрено с сентября 2019 года.

Кино Умер актер бондианы Дэвид Хедисон В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».

Экономика Росстат назвал самую распространенную зарплату в России Большинство граждан России получают 23,5 тысячи рублей в месяц, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

Политика В Госдуме оценили идею закона об отношениях Украины и России Законом невозможно очертить связь между двумя братскими народами, заявил в разговоре с RT депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя предложение лидера украинской партии "Голос" Святослава Вакарчука принять закон о сосуществовании России и Украины.

Политика В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Результаты партии Порошенко ухудшились Партия экс-премьер-министра Юлии Тимошенко «Батькивщина» по итогам обработки 93 процентов бюллетеней на выборах в Верховную Раду обошла партию бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Финансы Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Политика Трамп заявил о возможности за неделю закончить войну в Афганистане США могли бы за несколько дней завершить войну в Афганистане в свою пользу, но это привело бы к гибели 10 млн человек.

Шоу-бизнес Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда» На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.

Происшествия В США тело давно пропавшего сотрудника магазина нашли на рабочем месте Сотрудники супермаркета No Frills в американском штате Айова обнаружили на складе тело своего коллеги, пропавшего десять лет назад, сообщает Oklahoma’s News 4.

Происшествия Двое пассажиров такси погибли в ДТП на Обводном канале Во вторник, 23 июля около 4:08 на перекрестке Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта в Адмиралтейском районе автомобиль "Яндекс.Такси" на полной скорости врезался в контейнеровоз.

Политика Европа опасается сближения России и Украины после выборов в Раду Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду.

Экономика Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.

Финансы Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.

Шоу-бизнес Телеведущая Юлия Бордовских развелась после 12 лет брака Российская телеведущая Юлия Бордовских развелась с президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым после 12 лет брака.

Происшествия Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».

Происшествия Самолет AzurAir вернулся в аэропорт Антальи из-за нештатной ситуации «Интерфакс» отмечает, что накануне из-за поломки самолета AzurAir на 16 часов был задержан рейс из Шереметьево в Анталью, а также на 13 часов — самолет из турецкого аэропорта в Москву.

Происшествия На проспекте Стачек горит квартира над банком Во вторник, 23 июля, в доме №88 по проспекту Стачек случился пожар. На четвертом этаже дома полыхает квартира.