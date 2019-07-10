Музыка
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостейВедомости 09:01
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.
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Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Политика
Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
Обновлено в 05:11
Экономика
Орешкин пообещал кадровые решения в госкомпаниях
Министр экономического развития Макси Орешкин призвал ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, с государственной долей свыше 50%.
Обновлено в 07:56
Футбол
Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА
Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
Обновлено в 14:13
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер
Обновлено в 06:35
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание
Обновлено в 10:05
Общество
Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие
Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
Обновлено в 12:12
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
Обновлено в 09:38
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил за хавбека «Лацио» 80 миллионов евро
«Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение пе трансферу полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Наука
Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад
Получается, что люди современного типа появились здесь более 200 тысяч лет назад, но вовсе не вытеснили неандертальцев, как 40 тысяч лет назад.
Обновлено в 15:35
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Теннис
Теннисист Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона
Обновлено в 14:39
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал
Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
Обновлено в 14:57
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Общество
В РПЦ дали рекомендации по работе с молодёжными субкультурами
Определить, к какой субкультуре относится молодой человек, авторы рекомендации советуют по его внешнему виду, а также по интонации, музыкальным и политическим предпочтениям.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Культура
Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»
Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником
Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34
Политика
Британия отказала в визе российскому дипломату
Ранее британские организаторы "глобальной конференции по свободе СМИ" уже отказали в аккредитации представителям телеканала RT.
Обновлено в 12:35
Общество
В Армении восстановили подачу электричества после сбоя
Обновлено в 15:07
Гаджеты
Huawei заинтересовалась «Эльбрусами»
Сообщается, что Huawei на протяжении последних нескольких месяцев обращалась к российским компаниям, среди которых МЦСТ, разрабатывающая процессоры «Эльбрус», производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности «Норси-Транс», а также разработчик операционной системы «Альт» «Базальт СПО».
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери
10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
Обновлено в 12:15
Гаджеты
Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном
Самыми популярными фаблетами в РФ в отчетный период стали Honor 8X, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A7.
Обновлено в 08:11