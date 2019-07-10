Музыка

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостейВедомости 09:01

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.
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Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире

РБК11:26

100 самых высокооплачиваемых звезд мира. Рейтинг Forbes

Forbes09:41

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

РИА Новости10:58

Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире по версии Forbes

ТАСС09:40

Названа самая высокооплачиваемая знаменитость мира

Lenta.ru09:23

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей

Ведомости09:01

Самые высокооплачиваемые знаменитости

Коммерсантъ12:13
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Политика

Зеленский открыл Чернобыль для туристов

Обновлено в 08:43
Политика

Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

Обновлено в 12:32
Экономика

Орешкин пообещал кадровые решения в госкомпаниях

Министр экономического развития Макси Орешкин призвал ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, с государственной долей свыше 50%.
Обновлено в 07:56
Футбол

Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА

Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
Обновлено в 14:13
Финансы

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

Обновлено в 06:35
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание

Обновлено в 10:05
Общество

Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие

Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
Обновлено в 12:12
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

Обновлено в 09:38
Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил за хавбека «Лацио» 80 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение пе трансферу полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Наука

Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад

Получается, что люди современного типа появились здесь более 200 тысяч лет назад, но вовсе не вытеснили неандертальцев, как 40 тысяч лет назад.
Обновлено в 15:35
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Теннис

Теннисист Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона

Обновлено в 14:39
Происшествия

Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

Обновлено в 10:14
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
Обновлено в 14:57
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Общество

В РПЦ дали рекомендации по работе с молодёжными субкультурами

Определить, к какой субкультуре относится молодой человек, авторы рекомендации советуют по его внешнему виду, а также по интонации, музыкальным и политическим предпочтениям.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Культура

Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»

Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником

Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34
Политика

Британия отказала в визе российскому дипломату

Ранее британские организаторы "глобальной конференции по свободе СМИ" уже отказали в аккредитации представителям телеканала RT.
Обновлено в 12:35
Политика

В бундестаге оценили призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы

Обновлено в 09:26
Общество

В Армении восстановили подачу электричества после сбоя

Обновлено в 15:07
Гаджеты

Huawei заинтересовалась «Эльбрусами»

Сообщается, что Huawei на протяжении последних нескольких месяцев обращалась к российским компаниям, среди которых МЦСТ, разрабатывающая процессоры «Эльбрус», производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности «Норси-Транс», а также разработчик операционной системы «Альт» «Базальт СПО».
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери

10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
Общество

В России решили найти управу на 14-летних живодеров

Обновлено в 12:15
Гаджеты

Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном

Самыми популярными фаблетами в РФ в отчетный период стали Honor 8X, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A7.
Обновлено в 08:11
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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