Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мираИнтерфакс вчера в 19:10

Совокупный доход топ-10 самых высокооплачиваемых актрис составил $314,6 млн. Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире. Лидирует в списке голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон с доходом $89,4 млн.
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