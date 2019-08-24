Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мираИнтерфакс вчера в 19:10
Совокупный доход топ-10 самых высокооплачиваемых актрис составил $314,6 млн. Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире. Лидирует в списке голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон с доходом $89,4 млн.
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Космос
В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС
Обновлено в 03:00
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Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет
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Политика
День независимости Украины пройдет без парада
Украина сегодня отмечает День независимости. Президент Владимир Зеленский предложил новый формат празднования.
Обновлено в 03:23
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Максим Галкин опубликовал фото романтического ужина на берегу моря
Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором компания из четырех старых друзей ужинает при свечах на побережье в Юрмале.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
США планируют открытие генерального консульства в Гренландии
Дипломатическая миссия США была открыта в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании и закрыта в 1953 году, напоминает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».
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Акции «Мечела» подорожали на Мосбирже на 7-9%
Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 9,22% - до 63,51 руб. за бумагу.
Обновлено вчера в 10:25
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам
В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.
Обновлено в 04:31
Политика
Савченко заявила об украинизации России
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Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Футбол
«Тоттенхэм» может продать Эриксена за 50 млн фунтов
Обновлено в 00:15
Политика
Зеленский подготовил новую должность для Арсена Авакова
Как пишет депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале, президент Украины Владимир Зеленский подготовил для Авакова новую должность.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:33
Театры
Театр-студия Соловьева откроет сезон спектаклем «Вишневый сад» 13 сентября
Самбук со студентами в процессе учебы поставила четыре спектакля "Фро", "Княжна Мери", "Ужас" и "Вишневый сад".
Обновлено вчера в 20:21
Транспорт
На границе с Финляндией копятся очереди
Онлайн-сервис "На границе.ру" сообщает, 24 августа с утра на границе между Россией и Финляндией собираются очереди.
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Шоу-бизнес
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Обновлено вчера в 21:02
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн
Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено вчера в 03:19
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
В Брянске открывается Свенская ярмарка
Сегодня,24 августа, в Брянской области проходит грандиозная Свенская ярмарка.
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Происшествия
Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача
Ранее чиновники сообщили, что обследование участников ликвидации последствий ЧП не выявило у них проблем со здоровьем.
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие
Россия поднимет в ОБСЕ и ПАСЕ вопрос о ракетных испытаниях США
Российская делегация намерена поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ, заявил в субботу председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 04:16
Политика
В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»
Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Маму Тимати «заблокировали» за видео с обнаженной внучкой
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова, которая с появлением внучки Алисы превратилась в популярного блогера, попала в курьезную и малоприятную ситуацию.
Обновлено вчера в 06:06
Единоборства
Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом Завтра один из самых известных российских боксеров Сергей Ковалев будет защищать в Челябинске принадлежащее ему звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,4 кг в бою с очень экстравагантным и неординарным персонажем.
Обновлено 22 августа в 19:12
Экономика
Власти Грузии решили помочь гостиницам в связи с отсутствием россиян
В связи с нестабильной обстановкой президент Владимир Путин принял решение с 8 июля ввести временный запрет на авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Трамп назвал главу ФРС США «врагом Америки»
Перед своим отлетом во Францию на саммит глав стран "большой семерки" разъяренный президент США Дональд Трамп обрушился с гневной критикой на Джерома Пауэлла, главу Федеральной резервной системы (ФРС) страны, назвав его "врагом Америки", сообщает Reuters.
Обновлено в 04:28