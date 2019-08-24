Общество
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мираИнтерфакс вчера в 19:10
Совокупный доход топ-10 самых высокооплачиваемых актрис составил $314,6 млн. Ранее Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире. Лидирует в списке голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон с доходом $89,4 млн.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
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КНДР произвела очередной ракетный запуск, сообщило правительство Японии.
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Политика
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Политика
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Происшествия
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Обновлено вчера в 16:05
Кино
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Армия и оружие
Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео
В динамичном ролике показаны сцены учебных полетов, боевого применения самолета в Сирии.
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Происшествия
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Здоровье
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Обновлено вчера в 16:47
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
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Обновлено вчера в 15:33
Футбол
Дортмундская «Боруссия» победила «Кельн» в матче чемпионата Германии
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
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Армия и оружие
Норвежцы утверждают, что под Северодвинском произошло два взрыва
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Обновлено вчера в 20:30
Гаджеты
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Обновлено вчера в 08:19
Футбол
Вратарь БАТЭ Щербицкий прокомментировал интерес со стороны «Зенита»
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Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
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Космос
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Обновлено вчера в 08:33
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Обновлено вчера в 09:00
Политика
Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».
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Белоруссия предложила контролировать качество нефти из России
Белорусский оператор трубопровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обсуждает с государственным концерном «Белнефтехим» появление новых точек контроля количества и качества нефти, сообщил первый замгендиректора, главный инженер компании Андрей Вериго, передает БелТа.
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Кино
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В интервью THR автор и шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро признался, что его проект — «Безумный Макс» во вселенной «Звездных войн».
Обновлено 22 августа в 05:09
Шоу-бизнес
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
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