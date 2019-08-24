Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мираИнтерфакс вчера в 19:10

Совокупный доход топ-10 самых высокооплачиваемых актрис составил $314,6 млн. Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире. Лидирует в списке голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон с доходом $89,4 млн.
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Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes

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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис

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Самые высокооплачиваемые актрисы мира — 2019. Рейтинг Forbes

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
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