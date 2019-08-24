Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мираИнтерфакс вчера в 19:10
Совокупный доход топ-10 самых высокооплачиваемых актрис составил $314,6 млн. Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире. Лидирует в списке голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон с доходом $89,4 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Гаджеты
В Китае засветился бюджетный смартфон Honor KSA-AL10
Новинка проходит под каталожным номером KSA-AL10. Смартфон построен на однокристальной платформе с восьмиядерным CPU частотой 2,0 ГГц.
Обновлено в 00:33
Политика
Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Авто
Лимузин Mercedes-Benz 1966 года со стеклянной крышей пустят с молотка
На аукционе RM Sotheby’s «с молотка» уйдет уникальный лимузин Mercedes-Benz 600 со стеклянной крышей, сделанной по спецзаказу нефтяного магната Нубара Гюльбенкяна.
Обновлено в 03:20
Футбол
«Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Петербурге женщине-экскурсоводу перерезали горло
Преступник перерезал горло тихой и безобидной 58-летней женщине, которая работала экскурсоводом и забрал ее машину.
Обновлено в 08:47
Здоровье
В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов
Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено 22 августа в 05:31
Политика
Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
Обновлено в 07:32
Общество
Участники флешмоба на Сахарова развернули гигантский флаг России
Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.
Обновлено в 06:05
Культура
Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.
Обновлено в 07:45
Единоборства
Усик отказался от боя с россиянином Федосовым
Обновлено в 08:54
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Авто
Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть
Под капотом будет стоять либо 1,5-литровый, либо 2,0-литровый турбомотор мощностью от 150 до 200 л.с. В паре с любым из агрегатов будет трудиться «робот» с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.
Обновлено в 02:29
Политика
Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку
Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.
Обновлено в 08:28
Футбол
Пукки повторил рекорд Погребняка
Обновлено в 08:47
Футбол
Джеймс Мэддисон может получить право выступать за сборную Ирландии
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон может получить право выступать за сборную Ирландии.
Обновлено в 07:56
Кино
Актриса Александра Назарова похоронена на Троекуровском кладбище
Народная артистка России Александра Назарова была похоронена на Троекуровском кладбище в субботу, 24 августа.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Ижевске завели дело после ДТП с автобусом
Правоохранители Удмуртии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения пассажирского автобуса с опорой трубопровода в Ижевске, в результате которого пострадали 25 человек, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.
Обновлено в 06:13
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Сотрудников уже уведомили о вероятном сокращении рабочей недели с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.
Обновлено вчера в 04:58
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Общество
Врачи назвали самую полезную рыбу
Обновлено в 06:19
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары
Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС о потерях в Донбассе
Обновлено в 08:14
Футбол
Глушенков не перейдет в «Верону»
Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Вероне».
Обновлено в 08:40
Происшествия
Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП с автобусом
Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где допустил лобовой столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Жирновск.
Обновлено в 06:13
Политика
Трамп и Макрон проводят двустороннюю встречу в Биаррице
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон накануне открытия саммита G7 встретились за рабочим завтраком.
Обновлено в 08:56