Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мираИнтерфакс вчера в 19:10

Совокупный доход топ-10 самых высокооплачиваемых актрис составил $314,6 млн. Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире. Лидирует в списке голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон с доходом $89,4 млн.
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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис

Газета.Ru07:42

Самые высокооплачиваемые актрисы мира — 2019. Рейтинг Forbes

Forbes05:48

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Интерфаксвчера в 19:10

Названы самые высокооплачиваемые актрисы по версии Forbes

РИА Новостивчера в 20:42

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Известиявчера в 18:14

Скарлетт Йоханссон снова возглавила список самых богатых актрис

Коммерсантъвчера в 17:08
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