Экономика
ТАССForbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
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5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.Forbesвчера в 00:21
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Семья миллиардера Михаила Гуцериева сохранила лидерство в списке богатейших в России
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:06, Вашингтон
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