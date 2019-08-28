Экономика

ТАССТАССForbes опубликовал список богатейших российских семей

Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
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с чего всё началось

10 богатейших семейных кланов России — 2019

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.
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Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

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Forbes опубликовал десятку богатейших семейных кланов России

URA.Ruвчера в 01:45

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

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Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русскомвчера в 03:20

Семья миллиардера Михаила Гуцериева сохранила лидерство в списке богатейших в России

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Forbes назвал самые богатые семьи России

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Сервелат на миллиард: как совладельцы «Черкизово» стали одной из богатейших семей России

Forbesвчера в 01:35
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В Приморье объявлен режим ЧС из-за паводка

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Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
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Число погибших при обрушении дома на Украине возросло до восьми

Число погибших при обрушении дома в городе Дрогобыч Львовской области возросло до восьми человек.
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Сбой произошёл в работе сервиса Microsoft Office 365

Пользователи из разных стран мира 28 августа сообщили о сбоях в работе сервиса Office 365, который является программным продуктом Microsoft.
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В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
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Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС

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Росстат назвал объем теневой экономики России

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР

Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия вчера в 20:03
Происшествия

Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь

REGNUM вчера в 04:11
Наука

В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков

Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
Индикатор вчера в 14:53
Происшествия

Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

Газета.Ru вчера в 19:07
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Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10 км

Пепловый выброс на высоту до 10 км произошел в четверг из вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
ТАСС 00:09
Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Политика

Зеленский обсудил с Меркель встречу «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили в ходе телефонного разговора встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина), а также ситуацию в Донбассе, сообщили в среду в пресс-службе немецкого правительства.
РИА Новости вчера в 17:45
Политика

В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»

Глава Европейское космическое агентство (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
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«Айлендерс» продлили контракт с Бовилье

"Нью-Йорк Айлендерс" продлили контракт с хоккеистом Энтони Бовилье, сообщается на сайте команды НХЛ.
РИА Новости вчера в 15:43
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Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России

Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент

Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.
Ридус вчера в 19:08
Общество

Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей

Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
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Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
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Энергетика

«Газпром нефть» выиграла борьбу за крупное месторождение на Ямале

Ранее «Газпром нефть» вступила в борьбу с «Роснефтью» за право на льготы для Приобского месторождения.
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Белый дом назвал возможные места саммита G7 в 2020 году

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала возможные места для проведения саммита G7 в 2020 году.
Газета.Ru 00:14
Здоровье

В Нижнем Тагиле после «бунта» хирургов отстранены два главврача

Главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников и главврач ЦГБ № 1 Олег Николаев временно отстранены от работы после массового увольнения хирургов, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на источник в мэрии города.
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В результате масштабной реконструкции сборочного производства уфимского «ОДК-УМПО» количество сборочных линий будет увеличено с двух до четырех, сообщила пресс-служба предприятия.
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Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста

В середине июля Минтруд прогнозировал, что число официально зарегистрированных в качестве безработных предпенсионеров возрастет более чем в полтора раза.
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Ранее Данкан уже неоднократно заявлял желание покинуть проторенную кузеном (раньше также игравшего за «Ливерпуль») дорогу и отправиться в свободное плавание — к примеру, в датскую «Нордшелланну» или итальянскую «Фиорентину», однако в «Ливерпуле» не хотят и слышать о чём-то подобном.
Gazeta.SPb вчера в 16:53
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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