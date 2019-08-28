5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.

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