Экономика

ТАССТАССForbes опубликовал список богатейших российских семей

Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
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с чего всё началось

10 богатейших семейных кланов России — 2019

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.
Forbes00:21

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Семья миллиардера Михаила Гуцериева сохранила лидерство в списке богатейших в России

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Экономист раскрыл, почему семья владельца «Мираторга» оказалась в списке богатейших в России

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RT на русском03:20

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАСС04:30

Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

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Forbes назвал самые богатые семьи России

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Сервелат на миллиард: как совладельцы «Черкизово» стали одной из богатейших семей России

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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

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Украинские прокуроры заявили, что не возражают против смягчения меры пресечения руководителю портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому с ареста на личное обязательство.
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Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
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Армия и оружие

В США назвали условие для возвращения Турции в программу F-35

Турция еще может вернуться в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
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Футбол

«Марсель» в скандальном матче победил «Ниццу»

«Ницца» на своем поле уступила «Марселю» в матче 3-го тура чемпионата Франции.
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Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
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В Одинцовском районе неизвестный обстрелял окна нескольких квартир многоэтажки по улице Кутузовская.
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По словам представителей мобильных операторов, технологию уже протестировали, причем для защиты была применена двухфакторная защита на случай потери или кражи электронного паспорта.
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В Ленобласти донором крови стала женщина с ВИЧ

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Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук

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Происшествия

Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости

Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
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Пушков отреагировал на слова Макрона о конце гегемонии Запада

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.
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По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
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Руководитель NASA Джим Брайденстайн в ходе последней конференции сказал, что, как и прежде, считает Плутон планетой.
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Кремль прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе

В Кремле считают, что случай по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней спортсменки в Анапе, фигурантами которого являются двое экс-полицейских, не свидетельствует о «тотальной безнаказанности» правоохранителей.
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Жителей Подмосковья предупредили об аномальном числе змей

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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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