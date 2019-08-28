Экономика

ТАССТАССForbes опубликовал список богатейших российских семей

Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
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с чего всё началось

10 богатейших семейных кланов России — 2019

5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.
Forbesвчера в 00:21

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Семья миллиардера Михаила Гуцериева сохранила лидерство в списке богатейших в России

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Forbes опубликовал десятку богатейших семейных кланов России

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Сервелат на миллиард: как совладельцы «Черкизово» стали одной из богатейших семей России

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Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

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Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

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Forbes назвал самые богатые семьи России

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Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу

Для разрешения ситуации со 2 сентября в городскую больницу примут на работу двух новых хирургов, а также направят специалистов из областной больницы и клинических ординаторов.
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Политика

Болтон рассказал о позиции Путина по вопросу возвращения в G7

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что возвращение России в группу G7 не является самоцелью для президента Владимира Путина.
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Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву

РБК 03:49
Общество

Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей

Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна 27 августа в 21:28
Авто

Компания Opel подтвердила возвращение марки на российский рынок

Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня вчера в 09:21
Политика

Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК вчера в 01:09
Общество

В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии

После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Политика

Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru вчера в 04:19
Экономика

Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров

Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение «Альфа-банка» — «Альфа Private».
РБК 04:22
Культура

Умер 54-летний актер Александр Числов

Невские Новости 04:27
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Энергетика

Рост нефти сдерживает напряженность между США и Китаем

Нефть Brent подорожала на торгах 28 августа и отметила однонедельные максимумы на подходе к области $60,50 за баррель.
REGNUM 02:25
Происшествия

Тело скончавшейся в Турции девочки отправят в Россию 30 августа

Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправят в Россию в пятницу, 30 августа.
RT на русском 02:52
Политика

Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу

Российская газета 04:05
Политика

Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу

Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 21:57
Происшествия

В ЯНАО сел на мель теплоход с 62 пассажирами

Теплоход "Метеор" с 62 пассажирами на борту сел на мель в Ямало-Ненецком автономном округе, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в четверг в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
РИА Новости 03:54
Экономика

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Кино

В Венеции сегодня начнется международный кинофестиваль

Как передает ТАСС, в рамках фестиваля украинский режиссер Сергей Лозница представит документальную картину «Государственные похороны» о трех днях после смерти Сталина.
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Музыка

София Ротару вернулась в Россию, выступив на «Новой волне»

По информации СМИ, Ротару решила больше не выступать в России из-за военного положения в Украине (София — гражданка этой страны): певица, опасаясь за свою семью, не хотела провоцировать радикально настроенных соотечественников.
Woman.ru вчера в 16:43
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Игры

Blizzard подала в суд на разработчиков китайского клона Warcraft

Blizzard Entertainment подала иск против китайской компании Sina Games, которая использовала элементы из франшизы Warcraft в своей мобильной игре Glorious Saga.
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Кабмин хочет поручить Бузовой пропаганду безопасности на дорогах

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Экс-солистка «Тутси» поблагодарила Волкову из «Тату» за уход мужа

Пятый канал вчера в 23:14
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Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента

Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
Гаджеты

В популярном приложении для Android нашли вирус

Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Путешествия

Украинские туристы продолжают массово посещать Крым

Национальная служба новостей вчера в 07:30
Происшествия

В Кремле назвали отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительным и неприемлемым инцидент с полицейскими, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к сексу в Анапе.
Life.ru вчера в 09:32
Энергетика

«Газпром» начал наполнение газом газопровода «Сила Сибири»

ТАСС 04:17
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Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»

Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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