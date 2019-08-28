Экономика
ТАССForbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
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5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,16 млрд.Forbesвчера в 00:21
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Семья миллиардера Михаила Гуцериева сохранила лидерство в списке богатейших в России
Эхо Москвывчера в 16:02
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:30, Вашингтон
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Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу
Для разрешения ситуации со 2 сентября в городскую больницу примут на работу двух новых хирургов, а также направят специалистов из областной больницы и клинических ординаторов.
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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что возвращение России в группу G7 не является самоцелью для президента Владимира Путина.
Известия 04:24
Общество
Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей
Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна 27 августа в 21:28
Авто
Компания Opel подтвердила возвращение марки на российский рынок
Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня вчера в 09:21
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК вчера в 01:09
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru вчера в 04:19
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение «Альфа-банка» — «Альфа Private».
РБК 04:22
Культура
Умер 54-летний актер Александр Числов
Невские Новости 04:27
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Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
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Рост нефти сдерживает напряженность между США и Китаем
Нефть Brent подорожала на торгах 28 августа и отметила однонедельные максимумы на подходе к области $60,50 за баррель.
REGNUM 02:25
Происшествия
Тело скончавшейся в Турции девочки отправят в Россию 30 августа
Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправят в Россию в пятницу, 30 августа.
RT на русском 02:52
Политика
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
Российская газета 04:05
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу
Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 21:57
Происшествия
В ЯНАО сел на мель теплоход с 62 пассажирами
Теплоход "Метеор" с 62 пассажирами на борту сел на мель в Ямало-Ненецком автономном округе, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в четверг в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
РИА Новости 03:54
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Кино
В Венеции сегодня начнется международный кинофестиваль
Как передает ТАСС, в рамках фестиваля украинский режиссер Сергей Лозница представит документальную картину «Государственные похороны» о трех днях после смерти Сталина.
Эхо Москвы 27 августа в 19:48
Музыка
София Ротару вернулась в Россию, выступив на «Новой волне»
По информации СМИ, Ротару решила больше не выступать в России из-за военного положения в Украине (София — гражданка этой страны): певица, опасаясь за свою семью, не хотела провоцировать радикально настроенных соотечественников.
Woman.ru вчера в 16:43
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Игры
Blizzard подала в суд на разработчиков китайского клона Warcraft
Blizzard Entertainment подала иск против китайской компании Sina Games, которая использовала элементы из франшизы Warcraft в своей мобильной игре Glorious Saga.
CyberSport.ru 02:33
Шоу-бизнес
Кабмин хочет поручить Бузовой пропаганду безопасности на дорогах
МР7.ру вчера в 11:38
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Экс-солистка «Тутси» поблагодарила Волкову из «Тату» за уход мужа
Пятый канал вчера в 23:14
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Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента
Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
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В популярном приложении для Android нашли вирус
Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Путешествия
Украинские туристы продолжают массово посещать Крым
Национальная служба новостей вчера в 07:30
Происшествия
В Кремле назвали отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительным и неприемлемым инцидент с полицейскими, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к сексу в Анапе.
Life.ru вчера в 09:32
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02