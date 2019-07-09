Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в РоссииИзвестия 07:29

Журнал Forbes опубликовал во вторник, 9 июля, ежегодный список 100 самых обеспеченных российских госслужащих и депутатов. Составители рейтинга учитывали совокупный семейный доход, задекларированный чиновниками и парламентариями, а также их супругами и несовершеннолетними детьми в 2018 году.
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Власть и деньги — 2019. Рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России

Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).
Forbes00:20

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Самым высокооплачиваемым депутатом признан единоросс из Заксобрания Владимирской области

Эхо Москвы11:20

Forbes назвал самых богатых российских чиновников и депутатов

Газета.Ru09:54

Названы самые богатые чиновники России

Lenta.ru02:35

Forbes составил рейтинг самых богатых российских депутатов и госслужащих

РБК03:41

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

РИА Новости03:37

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Известия07:29

100 богатейших госслужащих и депутатов России заработали в 2018 году более $1,1 млрд

Forbes02:15
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 17:47, Вашингтон
Политика

Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе

Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Политика

Иванов: Россия опоздала с «мусорной реформой» на 40 лет

Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов заявил, что Россия на 40 лет опоздала с реформой в сфере обращения с коммунальными отходами.
Обновлено в 14:58
Происшествия

В Башкирии двум полицейским дали 10 лет колонии за сбыт наркотиков

Двоих сотрудников Отдела МВД по Татышлинскому району приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на 10 лет 1 месяц.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

Обновлено в 09:09
Политика

Кадыров высказался об оскорблениях в адрес Путина на грузинском ТВ

Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально отреагировал на оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие из уст грузинского телеведущего Георгия Габуния в эфире телеканала «Рустави 2». Соответствующее заявление Кадыров опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

В Сирии семь детей погибли при подрыве на мине

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор при подрыве на мине погибли как минимум семь детей. Об этом 9 июля сообщило агентство SANA.
Обновлено в 17:19
Политика

СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда

Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Транспорт

Ливни затопили дороги Петербурга

Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
Обновлено в 06:34
Гаджеты

Аналитики анонсировали выход четырех новых iPhone в 2020 году

Выход сразу четырех моделей iPhone ожидается в будущем году, заявили аналитики из американской компании JP Morgan.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Политика

Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 16:44
Политика

Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам

Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Авто

Пикап Ford F-150 Tremor пополнит гамму особых версий

Аналог из линейки F-150 если и будет запущен на рынок, то только в 2020-м. Странный пикап Ford был замечен недавно на тестах.
Обновлено в 12:01
Авто

Lifan расширит свой модельный ряд в России

Компания Lifan может расширить свой модельный ряд в России двумя семиместными автомобилями: большим кроссовером X80 и минивэном M7.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли произвела фурор в Париже

В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.
Обновлено в 12:29
Политика

Лавров прокомментировал предложение Зеленского о новом формате встречи

Новые предложения по урегулированию текущей обстановки на Украине имеют право на существование.
Обновлено в 08:19
Общество

Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Футбол

Во Владикавказе возрожден футбольный клуб «Алания»

Во Владикавказе состоялась презентация футбольного клуба "Алания".
Обновлено в 16:45
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»

В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Футбол

Гендиректор «Локомотива» объяснил рост цен на сезонные абонементы

Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.
Обновлено в 15:53
Футбол

Хавбек «Рубина» Шекари перешёл в иранский «Трактор Сази»

Обновлено в 12:58
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Экономика

Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Наука

Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев

Обновлено в 05:50
Футбол

Футболист Джикия надеется справиться с ролью капитана «Спартака»

Обновлено в 15:09
Общество

В России упростили процедуру получения инвалидности

Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено в 08:22
Экономика

KPMG: одним из итогов эмбарго стал рост цен на продукты

Единственным значимым продуктом, цены на который за пять лет практически не изменились, является картофель, пишет РБК.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Футбол

«Локомотиву» грозит суд с Тарасовым

Гендиректор "Локомотива" добавил, что операция была проведена Тарасову за его счет. Кикнадзе считает, что ситуация может дойти до суда.
Обновлено в 17:15
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