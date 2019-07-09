Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).

с чего всё началось

Журнал Forbes опубликовал во вторник, 9 июля, ежегодный список 100 самых обеспеченных российских госслужащих и депутатов. Составители рейтинга учитывали совокупный семейный доход, задекларированный чиновниками и парламентариями, а также их супругами и несовершеннолетними детьми в 2018 году.

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

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