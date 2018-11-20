Музыка
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира, первое место в нем занимает Кэти Перри. За год американка заработала $83 млн, проведя 80 концертов в рамках мирового турне. Кроме того, госпожа Перри входила в состав жюри телешоу American Idol, перезапущенного ABC.
Коммерсантъвчера в 17:18
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Музыка
Анна Филипчук из Барнаула выступит за Россию на «Детском Евровидении»
Обновлено в 04:03
Музыка
Пантыкин отказался писать гимн ЭКСПО-2025
Екатеринбургский композитор и глава «Живого театра» Александр Пантыкин во время пресс-конференции рассказал, что отказался писать гимн для ЭКСПО-2025, на проведение которого претендует Екатеринбург.
Обновлено в 03:36
Музыка
Фирма «Мелодия» выпустила запись первого концерта Михаила Плетнева
Музыкальная фирма "Мелодия" выпустила запись первого концерта народного артиста РСФСР, композитора и дирижера Михаила Плетнева.
Обновлено в 02:53
Музыка
В Брянске завтра выступит легендарная группа «Чайф»
Обновлено в 03:30
Музыка
Рэпер из России обогнал по просмотрам мировых звёзд
По числу просмотров песня 18-летнего рэпера из Москвы обогнала хиты Леди Гаги, Арианы Гранде и других западных звёзд.
Обновлено в 03:40
Музыка
Южноуральские музыканты исполнят в Австрии зулусскую народную песню
Артисты специально разучили австрийские хоралы, а также африканскую песню "Siyahamba" (популярный христианский гимн, созданный на основе зулусской народной песни), которую собираются спеть вместе с детским хором из Боливии.
Обновлено в 03:04
Музыка
Гленн Хьюз дает концерты в Московском Доме музыки
Второй концерт британского музыканта состоится 22 ноября, также в Доме музыки.
Обновлено в 03:56
Музыка
Фестиваль этнической культуры «Этнова-2018» стартовал в Махачкале
Участники фестиваля должны выступить в номинациях: презентация нации, национальный обряд, обычай, национальный танец, национальная песня, презентация национального майдана народов СКФО Фестиваль этнической культуры народов Северного Кавказа "Этнова" стартовал в Махачкале на базе ДГТУ.
Обновлено в 03:52
Музыка
Концерт Бориса Гребенщикова покажет Первый канал к юбилею
Студийный концерт Бориса Гребенщикова "Огонь Вавилона" покажет Первый канал 30 ноября 2018 года. Показ приурочен к 65-летию музыканта.
Обновлено в 02:56
Музыка
«Кукуруза» покажет свой живой «Звук» на ОТР
Группа "Кукуруза" станет героем очередного выпуска программы "Звук" 24 ноября 2018 года на телеканале ОТР.
Обновлено в 01:44
Музыка
Филипп Киркоров вспомнил в Балакове про Сергея Челобанова
Обновлено в 03:47
Музыка
Тверская область в следующем году примет «Музыкальную экспедицию»
Фестиваль «Музыкальная экспедиция» под руководством виолончелиста Бориса Андрианова летом 2019 года впервые пройдет в Республике Карелия и Тверской области, сообщает ИТАР-ТАСС.
Обновлено вчера в 14:31
Музыка
Фестиваль «Осень. Джаз. Вино» завершился в Улан-Удэ
Обновлено в 03:40
Музыка
Брянский студент вышел в финал российского конкурса «Универвидение»
Брянский государственный университет на конкурсе представляет студент физико-математического факультета Александр Нестеров.
Обновлено в 03:35
Музыка
Камчатский камерный оркестр имени Георгия Аввакумова отметит юбилей концертом
Обновлено в 02:55