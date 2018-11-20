Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира, первое место в нем занимает Кэти Перри. За год американка заработала $83 млн, проведя 80 концертов в рамках мирового турне. Кроме того, госпожа Перри входила в состав жюри телешоу American Idol, перезапущенного ABC.

Музыка Музыка Пантыкин отказался писать гимн ЭКСПО-2025 Екатеринбургский композитор и глава «Живого театра» Александр Пантыкин во время пресс-конференции рассказал, что отказался писать гимн для ЭКСПО-2025, на проведение которого претендует Екатеринбург.

Музыка Музыка Фирма «Мелодия» выпустила запись первого концерта Михаила Плетнева Музыкальная фирма "Мелодия" выпустила запись первого концерта народного артиста РСФСР, композитора и дирижера Михаила Плетнева.

Музыка Музыка В Брянске завтра выступит легендарная группа «Чайф»

Музыка Музыка Рэпер из России обогнал по просмотрам мировых звёзд По числу просмотров песня 18-летнего рэпера из Москвы обогнала хиты Леди Гаги, Арианы Гранде и других западных звёзд.

Музыка Музыка Южноуральские музыканты исполнят в Австрии зулусскую народную песню Артисты специально разучили австрийские хоралы, а также африканскую песню "Siyahamba" (популярный христианский гимн, созданный на основе зулусской народной песни), которую собираются спеть вместе с детским хором из Боливии.

Музыка Музыка Гленн Хьюз дает концерты в Московском Доме музыки Второй концерт британского музыканта состоится 22 ноября, также в Доме музыки.

Музыка Музыка Фестиваль этнической культуры «Этнова-2018» стартовал в Махачкале Участники фестиваля должны выступить в номинациях: презентация нации, национальный обряд, обычай, национальный танец, национальная песня, презентация национального майдана народов СКФО Фестиваль этнической культуры народов Северного Кавказа "Этнова" стартовал в Махачкале на базе ДГТУ.

Музыка Музыка Концерт Бориса Гребенщикова покажет Первый канал к юбилею Студийный концерт Бориса Гребенщикова "Огонь Вавилона" покажет Первый канал 30 ноября 2018 года. Показ приурочен к 65-летию музыканта.

Музыка Музыка «Кукуруза» покажет свой живой «Звук» на ОТР Группа "Кукуруза" станет героем очередного выпуска программы "Звук" 24 ноября 2018 года на телеканале ОТР.

Музыка Музыка Филипп Киркоров вспомнил в Балакове про Сергея Челобанова

Музыка Музыка Тверская область в следующем году примет «Музыкальную экспедицию» Фестиваль «Музыкальная экспедиция» под руководством виолончелиста Бориса Андрианова летом 2019 года впервые пройдет в Республике Карелия и Тверской области, сообщает ИТАР-ТАСС.

Музыка Музыка Брянский студент вышел в финал российского конкурса «Универвидение» Брянский государственный университет на конкурсе представляет студент физико-математического факультета Александр Нестеров.