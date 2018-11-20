Музыка

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира
Коммерсантъ
вчера в 17:18

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира, первое место в нем занимает Кэти Перри. За год американка заработала $83 млн, проведя 80 концертов в рамках мирового турне. Кроме того, госпожа Перри входила в состав жюри телешоу American Idol, перезапущенного ABC.
Коммерсантъвчера в 17:18

Подробнее о событии

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира

Газета.Ru03:46

Кэти Перри стала самой высокооплачиваемой певицей мира по версии журнала Forbes

Эхо Москвы00:15

Кэти Перри признана самой высокооплачиваемой певицей года по версии Forbes

ТАССвчера в 17:49

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц

РИА Новостивчера в 18:46

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира

Коммерсантъвчера в 17:18

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года

РБКвчера в 16:14

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года

RT на русскомвчера в 15:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Музыка

Анна Филипчук из Барнаула выступит за Россию на «Детском Евровидении»

Обновлено в 04:03
Музыка

Пантыкин отказался писать гимн ЭКСПО-2025

Екатеринбургский композитор и глава «Живого театра» Александр Пантыкин во время пресс-конференции рассказал, что отказался писать гимн для ЭКСПО-2025, на проведение которого претендует Екатеринбург.
Обновлено в 03:36
Музыка

Фирма «Мелодия» выпустила запись первого концерта Михаила Плетнева

Музыкальная фирма "Мелодия" выпустила запись первого концерта народного артиста РСФСР, композитора и дирижера Михаила Плетнева.
Обновлено в 02:53
Музыка

В Брянске завтра выступит легендарная группа «Чайф»

Обновлено в 03:30
Музыка

Рэпер из России обогнал по просмотрам мировых звёзд

По числу просмотров песня 18-летнего рэпера из Москвы обогнала хиты Леди Гаги, Арианы Гранде и других западных звёзд.
Обновлено в 03:40
Музыка

Южноуральские музыканты исполнят в Австрии зулусскую народную песню

Артисты специально разучили австрийские хоралы, а также африканскую песню "Siyahamba" (популярный христианский гимн, созданный на основе зулусской народной песни), которую собираются спеть вместе с детским хором из Боливии.
Обновлено в 03:04
Музыка

Гленн Хьюз дает концерты в Московском Доме музыки

Второй концерт британского музыканта состоится 22 ноября, также в Доме музыки.
Обновлено в 03:56
Музыка

Фестиваль этнической культуры «Этнова-2018» стартовал в Махачкале

Участники фестиваля должны выступить в номинациях: презентация нации, национальный обряд, обычай, национальный танец, национальная песня, презентация национального майдана народов СКФО Фестиваль этнической культуры народов Северного Кавказа "Этнова" стартовал в Махачкале на базе ДГТУ.
Обновлено в 03:52
Музыка

Концерт Бориса Гребенщикова покажет Первый канал к юбилею

Студийный концерт Бориса Гребенщикова "Огонь Вавилона" покажет Первый канал 30 ноября 2018 года. Показ приурочен к 65-летию музыканта.
Обновлено в 02:56
Музыка

«Кукуруза» покажет свой живой «Звук» на ОТР

Группа "Кукуруза" станет героем очередного выпуска программы "Звук" 24 ноября 2018 года на телеканале ОТР.
Обновлено в 01:44
Музыка

Филипп Киркоров вспомнил в Балакове про Сергея Челобанова

Обновлено в 03:47
Музыка

Тверская область в следующем году примет «Музыкальную экспедицию»

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» под руководством виолончелиста Бориса Андрианова летом 2019 года впервые пройдет в Республике Карелия и Тверской области, сообщает ИТАР-ТАСС.
Обновлено вчера в 14:31
Музыка

Фестиваль «Осень. Джаз. Вино» завершился в Улан-Удэ

Обновлено в 03:40
Музыка

Брянский студент вышел в финал российского конкурса «Универвидение»

Брянский государственный университет на конкурсе представляет студент физико-математического факультета Александр Нестеров.
Обновлено в 03:35
Музыка

Камчатский камерный оркестр имени Георгия Аввакумова отметит юбилей концертом

Обновлено в 02:55
ещё по теме
Кэти Перри
Американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бейонсе
Американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Ещё будучи ребёнком, участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, в школе также принимала участие в различных художественных выступлениях. Ноулз прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B группы Destiny’s Child.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное