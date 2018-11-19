Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира, первое место в нем занимает Кэти Перри. За год американка заработала $83 млн, проведя 80 концертов в рамках мирового турне. Кроме того, госпожа Перри входила в состав жюри телешоу American Idol, перезапущенного ABC.

Музыка Музыка Гленн Хьюз открыл гастроли в Москве с хитами Deep Purple Британский рок-музыкант Гленн Хьюз в понедельник выступил в Москве с хитами группы Deep Purple, с которой он играл с 1973 по 1976 годы.

Музыка Музыка Ирина Круг представила новый клип на песню «Ищи не ищи» В основе видео лежит история взаимоотношений аристократа и девушки. Главную роль в клипе исполнила Ирина Круг.

Музыка Музыка Победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт выпустил свой первый клип 18 ноября состоялся предпремьерный показ ролика. Теперь клип можно посмотреть на страницах юного певца в соцсетях и на канале в youtube.

Музыка Музыка Фестиваль «Осень. Джаз. Вино» завершился в Улан-Удэ Постоянный партнёр фестиваля - один из винных магазинов города - представил на пробу вина и винные напитки из своего ассортимента, а профессиональный сомелье рассказал об особенностях употребления напитков.

Музыка Музыка Автор хитов Рианны, Шер и Кристины Агилеры – LP выступит в Волгограде Рок-певица с провокационным имиджем Лаура Перголицци, известная под псевдонимом LP, обратила внимание на Волгоград.

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Музыка Музыка Мурманский филармонический оркестр приглашает на концерт Областная филармония приглашает северян на концерт Мурманского филармонического оркестра в его симфоническом составе.

Музыка Музыка В Улан-Удэ исполнят песни Людмилы Зыкиной С успехом гастролируя не только в России, но и по всему миру ансамбль представляет русскую песню и искусство игры на русских народных инструментах на высоком уровне.

Музыка Музыка Режиссёр клипов Little Big заставила рэпера Lizer жечь книги Режиссёром видео выступила Алина Пязок, которая подарила миру зажигательный клип Little Big «Skibidi».