Музыка
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира, первое место в нем занимает Кэти Перри. За год американка заработала $83 млн, проведя 80 концертов в рамках мирового турне. Кроме того, госпожа Перри входила в состав жюри телешоу American Idol, перезапущенного ABC.
Коммерсантъвчера в 17:18
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Музыка
Анна Филипчук из Барнаула выступит за Россию на «Детском Евровидении»
Обновлено вчера в 22:58
Музыка
Гленн Хьюз открыл гастроли в Москве с хитами Deep Purple
Британский рок-музыкант Гленн Хьюз в понедельник выступил в Москве с хитами группы Deep Purple, с которой он играл с 1973 по 1976 годы.
Обновлено вчера в 21:06
Музыка
Ирина Круг представила новый клип на песню «Ищи не ищи»
В основе видео лежит история взаимоотношений аристократа и девушки. Главную роль в клипе исполнила Ирина Круг.
Обновлено вчера в 10:13
Музыка
Победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт выпустил свой первый клип
18 ноября состоялся предпремьерный показ ролика. Теперь клип можно посмотреть на страницах юного певца в соцсетях и на канале в youtube.
Обновлено вчера в 15:59
Музыка
Фестиваль «Осень. Джаз. Вино» завершился в Улан-Удэ
Постоянный партнёр фестиваля - один из винных магазинов города - представил на пробу вина и винные напитки из своего ассортимента, а профессиональный сомелье рассказал об особенностях употребления напитков.
Обновлено в 00:14
Музыка
Автор хитов Рианны, Шер и Кристины Агилеры – LP выступит в Волгограде
Рок-певица с провокационным имиджем Лаура Перголицци, известная под псевдонимом LP, обратила внимание на Волгоград.
Обновлено вчера в 08:37
Музыка
Сразу три премьеры Павла Карманова прозвучат в зале «Зарядье»
Три новых сочинения композитора Павла Карманова - "Голландия", "Шуманиана" и I Made My Home - войдут в программу концерта 26 ноября в Малом зале "Зарядья".
Обновлено вчера в 08:07
Музыка
В Адыгее создадут систему поиска и поддержки молодых композиторов
По словам Кумпилова, в республике создают условия для поиска и поддержки молодых талантов: действует широкая сеть образовательных организаций и творческих объединений, направленных на развитие различных видов искусства.
Обновлено вчера в 08:39
Музыка
В Орле открылась выставка к юбилею Бориса Гребенщикова
В орловской экспозиции представлены нотные сборники, самые известные альбомы группы «Аквариум», а также литература о жизни и творчестве Бориса Гребенщикова.
Обновлено вчера в 11:31
Музыка
Юный вокалист из Саратова стал участником проекта «Синяя птица»
На сцене автор и ведущая телепроекта Дарья Златопольская подчеркнула, что выбор такого серьезного музыкального произведения у Антона Подзорова не случаен, так как юный вокалист учится в казачьем классе, изучает историю российского казачества, а его предки были казаками.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Брянский студент вышел в финал российского конкурса «Универвидение»
Брянский государственный университет на конкурсе представляет студент физико-математического факультета Александр Нестеров.
Обновлено вчера в 20:05
Музыка
Мурманский филармонический оркестр приглашает на концерт
Областная филармония приглашает северян на концерт Мурманского филармонического оркестра в его симфоническом составе.
Обновлено вчера в 20:32
Музыка
В Улан-Удэ исполнят песни Людмилы Зыкиной
С успехом гастролируя не только в России, но и по всему миру ансамбль представляет русскую песню и искусство игры на русских народных инструментах на высоком уровне.
Обновлено вчера в 23:48
Музыка
Режиссёр клипов Little Big заставила рэпера Lizer жечь книги
Режиссёром видео выступила Алина Пязок, которая подарила миру зажигательный клип Little Big «Skibidi».
Обновлено вчера в 10:23
Музыка
Тверская область и Карелия в 2019 году впервые примут фестиваль «Музыкальная экспедиция»
Международный фестиваль "Музыкальная экспедиция" под руководством виолончелиста Бориса Андрианова летом 2019 года впервые пройдет в Республике Карелия и Тверской области.
Обновлено вчера в 14:31