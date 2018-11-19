Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира, первое место в нем занимает Кэти Перри. За год американка заработала $83 млн, проведя 80 концертов в рамках мирового турне. Кроме того, госпожа Перри входила в состав жюри телешоу American Idol, перезапущенного ABC.

Музыка Музыка Гленн Хьюз открыл гастроли в Москве с хитами Deep Purple Британский рок-музыкант Гленн Хьюз в понедельник выступил в Москве с хитами группы Deep Purple, с которой он играл с 1973 по 1976 годы.

Музыка Музыка Анна Филипчук выступит в финале «Детского Евровидения» Финал назначен на 25 ноября в Минске. Сейчас у Ани идут заключительные репетиции перед выступлением.

Музыка Музыка Победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт выпустил свой первый клип 18 ноября состоялся предпремьерный показ ролика. Теперь клип можно посмотреть на страницах юного певца в соцсетях и на канале в youtube.

Музыка Музыка Ирина Круг представила новый клип на песню «Ищи не ищи» В основе видео лежит история взаимоотношений аристократа и девушки. Главную роль в клипе исполнила Ирина Круг.

Музыка Музыка В Адыгее создадут систему поиска и поддержки молодых композиторов По словам Кумпилова, в республике создают условия для поиска и поддержки молодых талантов: действует широкая сеть образовательных организаций и творческих объединений, направленных на развитие различных видов искусства.

Музыка Музыка Автор хитов Рианны, Шер и Кристины Агилеры – LP выступит в Волгограде Рок-певица с провокационным имиджем Лаура Перголицци, известная под псевдонимом LP, обратила внимание на Волгоград.

Музыка Музыка Сразу три премьеры Павла Карманова прозвучат в зале «Зарядье» Три новых сочинения композитора Павла Карманова - "Голландия", "Шуманиана" и I Made My Home - войдут в программу концерта 26 ноября в Малом зале "Зарядья".

Музыка Музыка Брянский студент вышел в финал российского конкурса «Универвидение» Брянский государственный университет на конкурсе представляет студент физико-математического факультета Александр Нестеров.

Музыка Музыка В Орле открылась выставка к юбилею Бориса Гребенщикова В орловской экспозиции представлены нотные сборники, самые известные альбомы группы «Аквариум», а также литература о жизни и творчестве Бориса Гребенщикова.

Музыка Музыка Мурманский филармонический оркестр приглашает на концерт Областная филармония приглашает северян на концерт Мурманского филармонического оркестра в его симфоническом составе.

Музыка Музыка Монеточка в очередной раз отменила выступление Известная под псевдонимом Монеточка певица Лиза Гырдымова вновь отменила запланированное выступление.

Музыка Музыка Режиссёр клипов Little Big заставила рэпера Lizer жечь книги Режиссёром видео выступила Алина Пязок, которая подарила миру зажигательный клип Little Big «Skibidi».

Музыка Музыка Фонд «Новые имена» отметит 30-летие фестивалем Alma mater в Суздале Руководство фонда "Новые имена" собирается отметить 30-летие со дня основания организации фестивалем Дениса Мацуева Alma mater, проведение которого запланировано на 2-4 июля 2019 года в Суздале.