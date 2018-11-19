Музыка

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира
Коммерсантъ
17:18

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира, первое место в нем занимает Кэти Перри. За год американка заработала $83 млн, проведя 80 концертов в рамках мирового турне. Кроме того, госпожа Перри входила в состав жюри телешоу American Idol, перезапущенного ABC.
Коммерсантъ17:18

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Кэти Перри признана самой высокооплачиваемой певицей года по версии Forbes

ТАСС17:49

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц

РИА Новости18:46

Кэти Перри признана певицей с самыми высокими доходами в мире

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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира

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Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года

РБК16:14

Forbes назвал самую высокооплачиваемую певицу 2018 года

Газета.Ru15:24

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года

RT на русском15:14
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Музыка

Анна Филипчук из Барнаула выступит за Россию на «Детском Евровидении»

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Победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт выпустил свой первый клип

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Обновлено в 08:37
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В Адыгее создадут систему поиска и поддержки молодых композиторов

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В орловской экспозиции представлены нотные сборники, самые известные альбомы группы «Аквариум», а также литература о жизни и творчестве Бориса Гребенщикова.
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В Петербурге стартует гастрольный тур Blue Man Group по России

В Петербурге стартует первый гастрольный тур международного коллектива Blue Man Group по России.
Обновлено в 21:55
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Режиссёр клипов Little Big заставила рэпера Lizer жечь книги

Режиссёром видео выступила Алина Пязок, которая подарила миру зажигательный клип Little Big «Skibidi».
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Руководство фонда "Новые имена" собирается отметить 30-летие со дня основания организации фестивалем Дениса Мацуева Alma mater, проведение которого запланировано на 2-4 июля 2019 года в Суздале.
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Souloud и Томас Мраз сняли совместный клип на песню «Магия», полный отсылок к фантастическому миру Гарри Поттера.
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