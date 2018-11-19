Музыка
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира, первое место в нем занимает Кэти Перри. За год американка заработала $83 млн, проведя 80 концертов в рамках мирового турне. Кроме того, госпожа Перри входила в состав жюри телешоу American Idol, перезапущенного ABC.
Коммерсантъ17:18
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Музыка
Победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт выпустил свой первый клип
Обновлено в 15:59
Музыка
Ирина Круг представила новый клип на песню «Ищи не ищи»
В основе видео лежит история взаимоотношений аристократа и девушки. Главную роль в клипе исполнила Ирина Круг.
Обновлено в 10:13
Музыка
В Адыгее создадут систему поиска и поддержки молодых композиторов
По словам Кумпилова, в республике создают условия для поиска и поддержки молодых талантов: действует широкая сеть образовательных организаций и творческих объединений, направленных на развитие различных видов искусства.
Обновлено в 08:39
Музыка
Автор хитов Рианны, Шер и Кристины Агилеры – LP выступит в Волгограде
Рок-певица с провокационным имиджем Лаура Перголицци, известная под псевдонимом LP, обратила внимание на Волгоград.
Обновлено в 08:37
Музыка
Брянский студент вышел в финал российского конкурса «Универвидение»
Брянский государственный университет на конкурсе представляет студент физико-математического факультета Александр Нестеров.
Обновлено в 20:05
Музыка
Сразу три премьеры Павла Карманова прозвучат в зале «Зарядье»
Три новых сочинения композитора Павла Карманова - "Голландия", "Шуманиана" и I Made My Home - войдут в программу концерта 26 ноября в Малом зале "Зарядья".
Обновлено в 08:07
Музыка
Монеточка в очередной раз отменила выступление
Известная под псевдонимом Монеточка певица Лиза Гырдымова вновь отменила запланированное выступление.
Обновлено в 16:58
Музыка
В Орле открылась выставка к юбилею Бориса Гребенщикова
В орловской экспозиции представлены нотные сборники, самые известные альбомы группы «Аквариум», а также литература о жизни и творчестве Бориса Гребенщикова.
Обновлено в 11:31
Музыка
Гленн Хьюз открыл гастроли в Москве с хитами Deep Purple
Британский рок-музыкант Гленн Хьюз в понедельник выступил в Москве с хитами группы Deep Purple, с которой он играл с 1973 по 1976 годы.
Обновлено в 13:53
Музыка
«Роснефть-Арену» «захватили» машины с портретом Филиппа Киркорова
Обновлено в 13:49
Музыка
Режиссёр клипов Little Big заставила рэпера Lizer жечь книги
Режиссёром видео выступила Алина Пязок, которая подарила миру зажигательный клип Little Big «Skibidi».
Обновлено в 10:23
Музыка
Фонд «Новые имена» отметит 30-летие фестивалем Alma mater в Суздале
Руководство фонда "Новые имена" собирается отметить 30-летие со дня основания организации фестивалем Дениса Мацуева Alma mater, проведение которого запланировано на 2-4 июля 2019 года в Суздале.
Обновлено в 07:51
Музыка
«Несчастный случай» отметит свое 35-летие на сцене «Крокус Сити Холла»
В воскресенье, 25 ноября, Алексей Кортнев, Павел Мордюков, Сергей Чекрыжов, Дмитрий Чувелёв, Роман Мамаев, Павел Тимофеев и почетный гость Валдис Пельш появятся на сцене в белоснежных костюмах и сформулируют в песнях свое жизненное кредо.
Обновлено в 08:49
Музыка
Хогвартс и волшебство: Souloud и Томас Мраз выпустили новый клип
Souloud и Томас Мраз сняли совместный клип на песню «Магия», полный отсылок к фантастическому миру Гарри Поттера.
Обновлено в 12:54
Музыка
Руководитель «Звуковых путей» рассказал радио «Орфей» о юбилейном фестивале
Александр Радвилович рассказал, что этом году на фестивале будет как никогда много премьер сочинений, которые были написаны как российскими, так и зарубежными композиторами.
Обновлено в 11:31