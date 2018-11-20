Музыка

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира
Коммерсантъ
17:18

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира, первое место в нем занимает Кэти Перри. За год американка заработала $83 млн, проведя 80 концертов в рамках мирового турне. Кроме того, госпожа Перри входила в состав жюри телешоу American Idol, перезапущенного ABC.
Коммерсантъ17:18

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Кэти Перри признана самой высокооплачиваемой певицей года по версии Forbes

ТАСС17:49

Кэти Перри признана певицей с самыми высокими доходами в мире

Эхо Москвы18:32

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира

Коммерсантъ17:18

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года

РБК16:14

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года

RT на русском15:14

Названы самые высокооплачиваемые певицы 2018 года

РИА Новости14:49

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц мира

Ведомости13:56
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Музыка

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