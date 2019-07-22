с чего всё началось

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.

Технологии Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.

Политика Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами» Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что значительная часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".

Политика Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.

Происшествия Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково» Летевший в Анталию, но из-за проблем с двигателем вернувшийся в Москву пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» благополучно сел в аэропорту «Внуково», согласно данным Flightradar24.

Политика Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям.

Политика Партия Порошенко победила на выборах в Раду за рубежом Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" на выборах в Раду победила с 29,55% на зарубежных избирательных участках, сообщает РИА "Новости".

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Общество Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой» Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».

Путешествия Из Екатеринбурга ушел еще один крупный европейский авиаперевозчик Компания Finnair (Финляндия) с 10 октября прекращает полеты из Екатеринбурга в Хельсинки, об этом сообщил директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, пишет интернет-издание Znak.

Армия и оружие Грузинские военные ответили на заявления России Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на "вызывающие эмоции" заявления России продолжением стратегического курса республики, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой Североатлантического альянса.

Авто УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Обновленный внедорожник УАЗ "Патриот" 2020 модельного года оснастят 2,2-литровым турбодизелем от Ford Transit.

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Политика Медведев освободил от должности замруководителя Ростуризма Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замруководителя Ростуризма Николая Королёва.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Армия и оружие Ливийский военный самолет приземлился на автотрассе в Тунисе Ливийский военный самолет с полным боекомплектом на борту по неизвестной причине вошел в воздушное пространство Туниса, после чего совершил посадку на автотрассе на юге страны.

Экономика Путин ввел мораторий на новые меры господдержки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти.

Футбол Сын Лилиана Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию» Старший сын чемпиона мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам перешел из "Генгама" в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Экономика Китай обзавелся собственной NASDAQ В понедельник Шанхайская фондовая биржа запустила собственный аналог американской технологической биржи NASDAQ — STAR Market.

Общество В Петербурге активизировали борьбу со свалками Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил активизировать работу по борьбе с несанкционированными свалками.