Футбол

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мираВедомости 13:02

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.
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Английский футбольный клуб «Челси», принадлежащий миллиардеру Роману Абрамовичу, занял 32-е место в рейтинге
 самых дорогих спортивных команд мира по версии американского Forbes.
Forbes12:04

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Лишь 6 футбольных команд вошли в топ-50 самых дорогих спортивных клубов по версии Forbes

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Forbes: «Реал» занял третье место в списке 50 самых дорогих клубов. «Барселона» – четвертая

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Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира

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Матч ТВ14:15

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Sport24.ru14:03

Клубы двоих российских миллиардеров вошли в рейтинг самых дорогих спортивных команд мира

Forbes12:04

«Челси» – 32-й в списке самых дорогих клубов мира

Советский спорт12:51
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