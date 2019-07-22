с чего всё началось

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.

Происшествия В Петербурге убита ЛГБТ-активистка Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.

Футбол В РПЛ боятся конфликтов на матче «Тамбов» — «Спартак» Российская премьер-лига (РПЛ) боится, что на матче третьего тура чемпионата России между "Тамбовом" и "Спартаком" может случиться повторение инцидента игры второго тура, передает Sport24.

Политика Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины и России Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Политика Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Политика Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю» Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.

Технологии Роскомнадзор не признал утечку из Ozon нарушением прав пользователей Роскомнадзор считает, что компрометация около 30 тыс. аккаунтов клиентов онлайн-магазина Ozon не привела к фактическому нарушению их прав.

Футбол Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо» Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.

Авто Британцы возродили легендарный Jaguar XJ13 1966 года Компания Ecurie Cars представила LM69, который станет переосмыслением концепции Jaguar XJ13.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Технологии Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.

Авто Audi представил кроссовер SQ7 TDI В результате фейслифтинга, как и недавно обновленный Q7, внедорожник SQ7 получает новые шикарные фары, задние фонари, которые подчеркивает горизонтальная хромированная планка, новую решетку радиатора, множество элементов в матовом серебре и четыре выхлопные трубы, как явный признак того, что это не обычный Q7.

Здоровье Названо самое полезное для здоровья мороженое У мороженого есть как полезные, так и вредные свойства, заявила ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян.

Экономика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Футбол Вандерсон прокомментировал результаты жеребьёвки ЛЧ для «Краснодара» Ранее эксперт прокомментировал результат жеребьёвки для «Краснодара» в Лиге чемпионов.

Кино «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мире Как сообщает студия Marvel, блокбастер «Мстители: Финал» опередил «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции).

Космос Горячие юпитеры обладают мощнейшими магнитными полями Планеты-гиганты, близко расположенные к своим звездам, обладают мощными магнитными полями, которые во много раз сильнее, чем у Юпитера, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.

Происшествия Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов Авиакомпания Azur Air направила к месту назначения пассажиров ранее задержанных рейсов в Анталью и Москву, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.